Black Friday 2024, la mappa degli sconti in Toscana

Firenze, 7 novembre 2024 – Quest’anno il Black Friday cadrà il 29 novembre, ma gli sconti sono già iniziati. Quello che un tempo era un solo giorno di shopping scontato si è trasformato prima in una settimana, poi in due, fino a coprire tutto il mese di novembre. Una strategia pensata per far girare l’economia e incentivare i consumatori ad anticipare le spese natalizie.

Sebbene la tredicesima sia ancora lontana, molte famiglie stanno approfittando di queste promozioni, alcune davvero convenienti. A guidare le offerte ci sono i grandi nomi come Amazon, Mediaworld e Unieuro, ma anche i negozi di quartiere, le pasticcerie, le scuole di musica e persino le farmacie hanno scelto di partecipare con sconti e promozioni. Di seguito, alcune delle proposte per il Black Friday 2024 che arrivano dalle piccole e medie realtà toscane.

Dorelan, via Fiorentina 209, Arezzo. Il negozio propone sconti del 40% su letti e materassi.

Arredamenti Francesconi Claudio. L’azienda artigiana, situata in via C. Bettini n.21/32 ad Arezzo, per tutto i mese di novembre applica il 30% di sconto, con offerte come per esempio il materasso matrimoniale Arya clima, con topper e due guanciali a 999 euro.

Farmacia di Laterina, via Enrico Fermi 4/a, Laterina. Dal 7 al 29 novembre, sconto del 25% sui prodotti Lierac (esclusi ricariche e cofanetti) e dal 25 novembre al 1° dicembre sconto del 20% sulla linea make-up Dolomia.

Demasound Lizard Castello, via Reginaldo Giuliani 427, Firenze. L’associazione, nata 10 anni fa, si occupa di attività cultural-musicali. Insegnanti esperti, sotto la direzione del bassista e compositore Simone Dellisanti, guidano gli allievi nell'apprendimento di vari strumenti, con la possibilità di esibirsi dal vivo nei locali fiorentini, proprio come in una vera band.Per tutto il mese di novembre a chi si associa viene applicato il 50% di sconto sulla quota del primo mese di lezioni. E’ inoltre possibile avere una lezione di prova gratuita per batteria, basso, chitarra, pianoforte e partecipare alla lezione gratuita di teoria musicale in programma sabato 30 novembre 2024. Per informazioni demasound.com o 320-6273804.

Posterphenia, azienda fiorentina che vende poster made in italy dedicati alla musica, serie tv e film, sottoculture, sport e arte, oltre a quelli che riproducono le maglie storiche delle squadre di calcio del campionato italiano, disegnate da un promettente artista, Matteo Pantaleoni, propone per tutto il mese di novembre un 3x2 su tutti i poster. Per informazioni www.posterphenia.it.

Professional Car service, via del Cantone 54, Sesto Fiorentino. A chi prenota il tagliando nel mese di novembre, avrò uno sconto del 30%, anche su ricambi e olio. Inoltre, i clienti riceveranno un piccolo gadget. Contatti: 055-300350 e professionalcarservice.it.

Kasanova, quartiere San Donato, Novoli. Il negozio di oggetti per la casa situato all’interno del quartiere San Donato propone sconti dal 27 al 50% su pentole e padelle. Sconti del 33% anche sui robot da cucina e a metà prezzo, da 39,90 a 19,90 le coperte con maniche. Per informazioni: quartieresandonato.it.

Norcenni Girasole Village a Figline e Incisa Valdarno. In occasione del Black Friday, il villaggio turistico Norcenni, del gruppo Human Company, offre la possibilità di prenotare la prossima vacanza con uno sconto del 50%. Basta inserire il codice BF2024 sul sito del Norcenni Girasole Village, a questo indirizzo.

Ideal Bimbo, via Senegal 33/35, Grosseto. Nel negozio Ideal Bimbo, dove è possibile trovare tutto per l’infanzia, sconti esclusivi per il mese di novembre su tutti i prodotti Stokke.

Expert Bartolucci, via dei Mille 3a-5a-7, Grosseto. Nel punto vendita, fino al 13 novembre, c'è la “Black Friday Revolution”. Le offerte speciali si trovano su aspirapolveri, Tv, iPad e cellulari e per orientarsi i clienti saranno guidati da esperti, che saranno a loro disposizione nella scelta del prodotto giusto.

Aqua Estetica Benessere, via Lamarmora 2 int.1, Livorno. Dal 7 al 30 novembre 2024, promozioni su trattamenti viso, massaggi e pacchetti di epilazione. Sconto del 15-25% su diverse tipologie di servizi, tra cui massaggi corpo personalizzati e pacchetti di epilazione laser. Tel: 0586-371749 o 349-7151548 (anche WhatsApp).

Genius Craft, via Inghilterra 25, Livorno. Il negozio per il fai-da-te propone per il Black Friday il 50% su tutto l'assortimento presente sugli scaffali: stampi, pannolenci, cotone per uncinetto e tanto altro. Per informazioni: 333-2937764 o www.geniuscraftlivorno.com.

Estetica Ilaria, piazza Dante 26, Viareggio. Per chi acquista solo prodotti e spende 100 euro è previsto uno sconto di 40 euro. Spendendo altri 160 euro euro di prodotti, vengono applicati altri 20 euro di sconto. Quindi, in totale, per 260 euro di prodotti, 60 euro di sconto e un trattamento viso omaggio. Per informazioni: 0584-392331.

American Dream, via R. Scarpettini 345, Montemurlo. Il negosio di abbigliamento si prepara al “venerdì nero” con una “pre-black week”. Chi si iscrive alla newsletter tramite il sito americandreamstore.it, riceverà subito un 10% di sconto da spendere nel punto vendita e potrà acquistare “prima di tutti” i capi preferiti con sconto del 50%. Per informazioni numero Whatsapp 389-4894344‬.

Parrucchiere Note di stile, via Maggio 1898 10A, Prato. Un altro parrucchiere propone sconti sui prodotti per capelli. Chi ne acquista tre ne paga solo due. Contatti: 392-1667832 e [email protected].

Silvia Baroncelli, illustratrice e graphic designer di Prato. Dal 29 ottobre sui libri Prometeica, in cui si possono trovare le illustrazioni di Silvia Baroncelli, è applicato uno sconto del 30%. “Sono libri da sfogliare, per conoscere, giocare e sognare", scrive sul suo profilo Facebook. “Io sono davvero felicissima di questa collaborazione che porta le mie illustrazioni su questi volumi curatissimi e che spero che possano entrare nelle vostre case”. Per informazioni: silviabaroncelli.it.

Selfie Moda Donna, via Eugenio Chiesa 30, Marina di Massa. Nel negozio di abbigliamento è arrivato il “Black Novembre”. Ogni settimana una promo su una diversa categoria merceologica. Si parte con uno sconto del 20% su jeans e pantaloni.

Pasticceria Masoni, via Torino 13, località Barsiliana, Vicopisano. Alla storica pasticceria, nata nel 1950, è già Natale, con il nuovo panettone artigianale classico, realizzato con 72 ore di lievitazione naturale per garantire morbidezza e un sapore autentico. L’impasto è arricchito con uvetta e arancio candito. Si pensa però anche al Black Friday, con varie offerte speciali su tutti i dolci.

D Bike di David Scartabelli, viale Adua 475, Pistoia. Per tutti gli appassionati sono arrivati gli sconti Black Friday sulle biciclette di Bottecchia cicli, delle quali il negozio è rivenditore. Tel: 0573-909108.

Vie &Charme Estetica, Via IV Novembre 49, Pistoia. Pacchetti in promozione nel negozio di estetica, che propone dry pedicure e scrub a 25 euro, allungamento ciglia a 75 euro, scrub corpo a 45 euro, tre massaggi da 30 minuti a 75 euro. Per informazioni: 391-3746761.

Hair Revolution, Strada dei Cappuccini 134, Siena. Per tutto il mese di novembre sono due le promozioni. Per capelli ricci: piega + taglio + trattamento di ricostruzione elasticizzante a 65 euro anziché 81. Per tutte le altre tipologie di capelli: ricostruzione capelli + piega a 50 euro invece di 67. Per appuntamenti: 0577-1523129.

Gruppo Agnorelli, Strada statale 222 Chiantigiana 21, Siena. Per tutto il mese di novembre la concessionaria applica un extra-sconto di 1.000 euro sull’usato garantito Ford Puma e Ford Kuga. Solo per novembre, inoltre, i clienti avranno sulle auto due anni di garanzia e un pacchetto di manutenzione in omaggio con due tagliandi inclusi. Per informazioni: fordagnorelli.it.