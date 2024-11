6 novembre, la Toscana si prepara al Black Friday: sei consigli per risparmiare

Firenze, 6 novembre 2024 – In Toscana già molti negozi hanno messo i primi sconti. In attesa del Black Friday che cadrà quest’anno di venerdì 29 novembre. Una data da tenere a mente per non lasciarsi sfuggire le numerose offerte che si susseguiranno non solo durante la giornata ma anche durante la settimana: si parla sempre più spesso, infatti, anche di “Black week”. Conosciuto anche come "venerdì nero", il Black Friday è una giornata interamente dedicata agli acquisti, sia in negozio che online, e si celebra il giorno successivo alla festa del Ringraziamento. Infatti, originariamente nato negli Stati Uniti, il Black Friday è una tradizione ormai consolidata anche in Toscana e in Italia e nel resto del mondo, con atteso e largo anticipo: i consumatori si preparano con cura per essere pronti agli acquisti, con l'obiettivo di approfittare delle imperdibili occasioni di risparmio. Nonostante l’aumento dell’inflazione, che ha contratto gli acquisti in modo abbastanza uniforme tra comparti nel 2023, il budget per gli acquisti del Black Friday tra i consumatori italiani è leggermente aumentato rispetto all'anno precedente, attestandosi a circa 256 euro , con un aumento delle vendite del +7% rispetto al 2022, in particolare grazie agli acquisti online che sono stati il 43% del totale. Sempre secondo i dati di NielsenIQ , i prodotti legati a computer ed elettronica si sono confermati tra i più popolari (26% nel 2023), seguiti dal settore della moda (21%). Al terzo posto si posizionano i prodotti per la casa e gli elettrodomestici, che mostrano una crescita costante, passando dal 15% del 2020 al 18% nel 2023.

Anche il comparto salute e bellezza ha visto un incremento, guadagnando un punto percentuale rispetto al 2022 e raggiungendo l’8% del mercato. Quindi, come si può essere strategici quando si fanno acquisti durante il Black Friday e come si può essere sicuri di fare gli affari migliori in sicurezza? A questo proposito, BravoSconto, azienda nata nel 2015 con l'obiettivo di fornire agli utenti online una vasta gamma di codici sconto, coupon e offerte accuratamente verificate sui principali e-commerce, ha creato un portale per consentire a chiunque in Italia di risparmiare attraverso promozioni online e, in occasione del Black Friday di quest’anno, ha messo a punto una lista di 6 consigli per sfruttare al meglio i codici sconto e fare shopping in serenità.

Fare la ricerca in anticipo. Il Black Friday è un’ottima occasione per acquistare prodotti desiderati da tanto tempo, anticipare dei regali di Natale e - più in generale - cogliere l’opportunità di risparmiare denaro. Per non cadere nella “trappola” dell’acquisto compulsivo, ritrovarsi con prodotti inutili e scegliere accuratamente le offerte, è importante fare ricerca di prodotti e offerte in anticipo. Un ottimo strumento sono le wishlist, dove inserire gli articoli che pensiamo di acquistare, monitorandone anche il prezzo di partenza.

Stabilire un budget. Anche la pianificazione del budget è importante per evitare di spendere troppo ed essere consapevoli di quanto denaro andrà speso, o potrà essere dedicato al Black Friday. Un ulteriore suggerimento può essere quello di utilizzare una carta prepagata, così da stabilire un budget fisso in anticipo e non superarlo.

Prediligere l’acquisto di pacchetti o bundle. Acquistare pacchetti può permettere spesso di risparmiare. Gli articoli elettronici, in particolare, sono spesso venduti insieme ad accessori o prodotti correlati, offrendo un buon rapporto qualità-prezzo. Se si ha un budget limitato, è importante però assicurarsi di scegliere un bundle solo se servono effettivamente i prodotti inclusi, e non solo per l'attrattiva dell'offerta.

Non farsi sfuggire le offerte lampo. Le offerte lampo sono promozioni a tempo limitato che possono permettere di risparmiare ulteriormente, ma si esauriscono in fretta. È importante monitorare il conto alla rovescia dell'offerta e, se interessati al prodotto, procedere all'acquisto il prima possibile. È fondamentale però anche confrontare sempre i prezzi prima di comprare, per assicurarsi che il prezzosia davvero conveniente.

Attenzione alle recensioni. Le recensioni sono uno strumento eccellente per capire se un prodotto può essere di qualità e se ha tutte le caratteristiche che si stanno cercando. Grazie ad esse è possibile valutare l’esperienza degli utenti che lo hanno provato in precedenza ed avere, a grandi linee, un’idea delle sue performance. È molto utile però, cercare recensioni eccessivamente positive senza molti dettagli o che ripetono un linguaggio simile, per individuare eventuali valutazioni false o manipolate.

Controllare i siti di acquisto. Purtroppo, occasioni come il Black Friday, espongono ancora di più gli utenti a truffe, mandando e-mail di phishing o creando siti falsi, identici agli originali, per rubare i dati personali o le informazioni di pagamento. È indispensabile, per potersi tutelare, controllare il simbolo del lucchetto nella barra URL, evitare di cliccare su link provenienti da e-mail o social media. “Negli ultimi anni, occasioni come il Black Friday, i Prime Days e i Saldi hanno una rilevanza sempre maggiore per i commercianti che, in particolar modo grazie agli acquisti online hanno l’occasione di raggiungere un sempre più vasto numero di acquirenti, ma anche per questi ultimi, che possono approfittare di questi momenti dell’anno per risparmiare diverse decine di euro e anticipare le occasioni di acquisto - commenta Marco Farnararo, Ceo & Co-Founder di BravoSconto -. Essendo occasioni dove si percepisce il momento dell’acquisto come urgente, è importante arrivarci preparati e consapevoli. Con il portale BravoSconto vogliamo dare un contributo concreto nell'aiutare gli utenti a trovare le offerte migliori in maniera sicura.”