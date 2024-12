Il 4 gennaio via ai saldi. Il mondo del commercio: "Troppo in anticipo"

Come accade nella vicina Toscana anche in Umbria e Liguria, la data di inizio dei saldi è fissata nel prossimo sabato 4 gennaio, a poco meno di un mese da queste prime giornate di shopping natalizio. Mentre le varie associazioni di categoria continuano a ribadire da anni come questa data sia ancora troppo a ridosso delle festività, la fine è indicata il 4 marzo per l’Umbria (così come per la Toscana) e il 17 febbraio per la Liguria, dove quindi dureranno un po’ meno rispetto a quanto consentito.