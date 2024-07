Saldi estivi 2024 in Toscana, al via la caccia agli sconti: dureranno 60 giorni. Ecco quando iniziano

Firenze, 1 luglio 2024 – Riparte la caccia allo sconto. Sabato 6 luglio cominciano i saldi estivi in Toscana, che dureranno 60 giorni, secondo quanto previsto dalla delibera regionale 514 del 22 aprile 2024. L'occasione per risparmiare c'è, soprattutto se si opta per l'abbigliamento. La fregatura, però, è sempre dietro l'angolo. Ecco qualche consiglio che arriva dal presidente di Aduc, Vincenzo Donvito.

La maggiore fregatura? Il finto sconto

Per accertarsi che il saldo sia un vero sconto, il consiglio è quello di farsi un giro, prima del 6 luglio, nei negozi, fisici o online, dove si ha intenzione di fare acquisti e appuntarsi i prezzi dei capi che ci interessano. Quindi, dal 6 luglio, visitare gli stessi negozi e confrontare i prezzi scontati con quelli precedenti. Sui cartellini deve essere indicato il prezzo non scontato di partenza, la percentuale di sconto e il prezzo scontato. Non è raro accorgersi, fa presente il presidente di Aduc, Vincenzo Donvito, che il prezzo su cui viene praticato lo sconto sia più alto di quello proposto prima dei saldi, e il prezzo a saldo uguale a quello precedente non scontato. Se è così e si ha la documentazione per testimoniarlo, è bene segnalarlo ai vigili urbani.

Pagamento e recesso

Le regole del commercio e del codice del consumo valgono come in qualunque momento dell’anno. E dunque, anche nel periodo dei saldi estivi: