Shopping Night per rilanciare i consumi

TERNI Sono 55 le attività commerciali che hanno aderito allo “Shopping Night 2024“. Venerdì 5 luglio ci sarà una giornata dedicata allo shopping per dare avvio agli sconti dell’estate, che continueranno dal giorno dopo con i consueti saldi estivi. L’iniziativa promossa da Confartigianato Terni ha registrato una massiccia adesione di negozi e laboratori artigianali del centro e prevede anche l’apertura serale fino alle 23. "Si tratta di una forma di promozione particolarmente impegnativa per le attività del centro città – spiega l’associazione – che hanno aderito con entusiasmo e dato vita a un’ampia collaborazione che riteniamo vada premiata da parte dei cittadini con una affluenza rilevante". Il materiale promozionale predisposto infatti comprende un invito ai cittadini “Ama Terni, acquista nel centro città“ per sottolineare che una rete commerciale ampia e capillare di attività commerciali e artigianali costituisce il principale presupposto della vivibilità dell’area urbana e di soddisfazione della popolazione. In 55 tra negozi di abbigliamento e calzature, di arredamento, bigiotteria – gioielleria, cartoleria, ottica, merceria -tessuti, borse e valigie, profumi e anche una caffetteria, saranno aperti fino alle 23 e metteranno a disposizione della clientela delle promozioni dedicate, "costituiranno nel loro complesso una occasione pratica e piacevole per i cittadini di fare lo shopping in vista delle vacanze estive. Considerato l’alto numero delle adesioni siamo certi che la Shopping night 2024 costituirà un evento commerciale di promozione e rivitalizzazione del centro città apprezzato dai ternani".