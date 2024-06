Il festival secondo i commercianti ’Un’estate da vivere’ scalda i motori

MASSA

Stravaganti biciclette stanno per invadere, colorate e gentili, le strade di Massa nella serata – domani – che segna il debutto di “Un’estate da vivere”, cartellone di iniziative organizzato dal Ccn Massa da Vivere nel centro storico. In occasione di “Massa in Bicicletta”, questo il nome dell’evento al via domani, si potrà assistere a ciclo-spettacoli comici unici nel loro genere, tutti con un pizzico di follia. “Gro la piazza, chi sarà il vincitore?” alle 21.30 in piazza Aranc con Andrea Brunello, il ciclista veloce e snello ma soprattutto bello o Tommaso, il ciclista dal grande naso. Tornerà poi l’artista Fred con “Rocambolesco”, uno spettacolo circense dal sapore un po’ retrò, che replicherà lo spettacolo 3 volte alle 20.45 in Piazza Palma, alle 21.45 all’angolo di via Eugenio Chiesa e alle 22.45 in via Ghirlanda. Dario Marodin, in arte “El Bechin“, scarrozzerà in bicicletta i defunti e ravviverà le strade suscitando orrore nella gente con il suo “Horror Puppet Show“ in via Dante alle 21 e pure alle 23, mentre piazza Bertagnini ospiterà lo spettacolo di Gambe in Spalla “Il Sogno” alle 21.30 e di nuovo alle 22.45, con un carretto bizzarro e un po’ di sapone inizia il viaggio verso un universo incantato in cui farsi cullare dalla poesia e ridere. Non finisce qui, ci sarà anche lo spettacolo itinerante per le strade con Josefito Street Clown Show che girerà con un mezzo molto... bizzarro. In piazza Aranci si terrà l’esposizione di bici di Aldovardi Moto. Il cartellone del Ccn è ricco e per tutta l’estate ogni settimana ci saranno iniziative gratuite per invitare i residenti e i turisti a visitare la città.

"Molte attività saranno aperte nelle calde sere d’estate – ha sottolineato Elisabetta Zanetti, presidente del Ccn Massa da Vivere – Abbiamo la fortuna di lavorare in un centro storico meraviglioso, con suggestive piazze e strade che meritano di essere scoperte e vissute. E grazie al lavoro di squadra della nostra associazione abbiamo realizzato un ricco calendario e introdotto delle novità come “La valigia delle storie”, una lettura animata per bambini che si sposterà ogni volta in un luogo diverso del centro storico il 28 giugno 5-12-19 luglio e il 2-9 agosto. Domani sarà in piazza della Conca". E sempre domani inizieranno anche i trekking urbani gratuiti che continueranno fino al 30 agosto ogni venerdì con Antonella Aurora Manfredi di ControVentotrekking e storia. Un’occasione per scoprire panorami, il verde cittadino, angoli nascosti della città. A seguire “La Notte dei saldi” il 5 luglio e venerdì 12 luglio “La notte dei bambini” con spettacoli e animazioni originali con animali fantastici. E poi la scenografia “Bianca... la cena d’estate”, in programma sabato 20 luglio: dress code bianco e tante installazioni bianche. Occasioni imperdibili il 2 e 3 agosto con “Lo sbarazzo”. Si celebrerà l’estate il 9 agosto con la “Festa d’agosto“, giunta alla seconda edizione.

Ed è partita anche l’organizzazione di “Massa a 33 Giri”, che si terrà sabato 14 settembre, mostra mercato del vinile di dischi da collezione con espositori da tutta Italia. La rassegna è realizzata dai commercianti associati al Ccn Massa da Vivere con il patrocinio del Comune di Massa e il sostegno di Confcommercio Lucca e Massa Carrara e Camera Commercio Toscana Nord-Ovest. Un "grazie" dai commercianti a IperSoap PiùMe Centro Apuano Revisioni Confimpresa Master Formazione Agraria Cantarelli Della Pina Hotel la Bussola, Imel, Il Vetraio, L’aroma del Caffè, Faber, Ottikontatt - Ottica Piazza Aranci e Eligioielli Gioielleria per avere e sostenuto la rassegna.