Pranzo di Natale senza vongole veraci, il granchio blu fa piazza pulita

Firenze, 23 dicembre 2023 – Le vongole veraci sono diventate introvabili. L'unica possibilità per salvare il pranzo di Natale è ripiegare sulle vongole lupini, più piccole ma altrettanto buone. Il proliferare del granchio blu, specie aliena sempre più presente nei nostri mari e ghiotta di questo tipo di molluschi, oltre che di cozze, fa sentire i suoi effetti anche in queste settimane. Alcuni supermercati del territorio toscano hanno esaurito le vongole veraci. Per esempio la Coop del Parco Prato. “Non rientrano nemmeno il 24 dicembre, per la vigilia”, fanno sapere al banco del pesce fresco.

“Anche se abbiamo ampliato i fornitori e la provenienza – spiega Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne di Unicoop Firenze – abbiamo avuto un taglio del 30% di questo prodotto, legato proprio al proliferare del granchio blu”. “C'è anche un'altra componente che rende le vongole veraci introvabili. Nei nostri supermercati – prosegue Vanni – su tutta la spesa, compreso il pesce e i prodotti in promozione, abbiamo applicato uno sconto del 10%, dal 1 al 31 dicembre, con un investimento a favore dei soci di 30 milioni di euro. Un aiuto alle numerose famiglie che faticano a far quadrare i propri bilanci e che evidentemente è stato apprezzato. I nostri punti vendita sono stati presi letteralmente d'assalto".

Federagripesca: prezzi in aumento per Natale, 60% in più per uno spaghetto alle vongole

Che i granchi blu stiano facendo incetta di vongole non è una novità. Già a ottobre 2023 Federagripesca-Confcooperativa aveva lanciato l'allarme. Le continue razzie negli allevamenti, ormai depredati della quasi totalità del prodotto, avrebbero messo a rischio il Natale. Con i pochi fortunati che, riuscendo ad acquistare le vongole veraci, si sono ritrovati a pagare un conto salato. Il granchio blu, insomma, peggio dell’inflazione. Secondo le stime di Federagripesca mangiare uno spaghetto con le vongole costerà almeno il 60% in più rispetto allo scorso anno, con un prezzo alla produzione passato da 7 a 11 euro al chilo.

"Di vongole sopravvissute al granchio blu ne sono rimaste poche, a differenza degli altri anni dove già a fine ottobre ricevevamo gli ordini e definivamo gli accordi commerciali con grossisti e ristoranti”, hanno spiegato i produttori associati a Confcooperative, precisando che “quest'anno potremo vendere il prodotto al miglior offerente, come avviene per altri prodotti. Ma anche se dovessimo raggiungere il prezzo di vendita del caviale, nulla ci può ripagare delle tonnellate di prodotto andato distrutto per colpa del granchio”.