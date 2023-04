Moda e pelletteria, il distretto fiorentino corre: oltre 10.300 assunzioni nel 2022

Firenze, 20 aprile 2023 – Le aziende della moda e della pelletteria hanno assunto nel 2022 in provincia di Firenze 10.305 persone, il 27% in più rispetto al 2021 e il 38% in più, sempre rispetto al 2021, nel solo distretto di Scandicci. Numeri che dimostrano che il settore corre e spinge la ripresa, riportando gli indicatori ai livelli pre-Covid. E' quanto è emerso nel corso dell'evento organizzato nel Castello dell'Acciaiolo a Scandicci da Regione Toscana, Agenzia regionale toscana per l’impiego e Fondazione Its Mita Made in Italy Tuscany Academy,

Secondo i dati diffusi dal centro per l'impiego, la metà degli avviamenti al lavoro riguardano donne. “Inoltre - ha sottolineato Monica Becattelli, dirigente settore servizi per il lavoro di Firenze e Prato di Arti – le assunzioni nel 2022 sono state per il 60% a tempo indeterminato, il 33% a tempo determinato e il 7% in apprendistato”.

“Abbiamo il compito – ha detto durante l'iniziativa l'assessore regionale al lavoro e formazione, Alessandra Nardini - di disegnare un nuovo modello di sviluppo e qui vogliamo cogliere l’opportunità per diffondere in Toscana lavoro di qualità, dignitoso, ben retribuito, che sia all’insegna di uno sviluppo sostenibile e di una società post Covid incentrata su un paradigma nuovo. Gli sforzi che abbiamo fatto come Regione Toscana, le risorse immesse con il Patto per il lavoro e i percorsi di formazione professionale attivati ci dicono che è stata imboccata la strada giusta”.

All’iniziativa sono intervenuti, tra gli altri la direttrice, di Its Mita Antonella Vitiello, il presidente Massimilano Guerrini e il manager di Fendi Alberto Pirillo. Hanno portato i saluti istituzionali il sindaco di Scandicci Sandro Fallani e Diye Ndiaye, assessora alla formazione professionale del Comune di Scandicci.

Nel pomeriggio 147 partecipanti hanno affrontato le selezioni del ‘recruitment day’ per il settore pelletteria. I candidati sono stati selezionati dalle offerte pubblicate sul portale Toscana Lavoro e tramite gli open day organizzati nei centri per l’impiego di Firenze e Prato.