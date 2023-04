Moda e pelletteria, le opportunità di formazione e lavoro spiegate in un convegno

Scandicci, 17 aprile 2023 - Una giornata dedicata al settore moda-pelletteria, alle sue aziende, alle opportunità di formazione e lavoro che offre. E' quella organizzata mercoledì 19 aprile al Castello dell'Acciaiolo in via Pantin a Scandicci da Regione Toscana, Agenzia regionale per l’impiego e Fondazione Its Mita (Made in Italy Tuscany Academy). L'iniziativa è divisa in due parti. Al mattino sono previsti una serie di interventi, mentre nel pomeriggio si svolgerà il 'Recruitment day', a cura dei centri per l'impiego di Firenze e provincia, con i colloqui agli oltre cento candidati che sono stati preselezionati dopo aver risposto alle offerte di lavoro pubblicate sul portale Toscana lavoro e diffuse tramite gli open day organizzati dai cpi.

Il distretto toscano della moda e della pelletteria è infatti sempre a caccia di personale, ma la difficoltà di reperimento è ancora molto alta. Di qui l'esigenza di informare sulle possibilità occupazionali offerte dal settore. “Opportunità di formazione e lavoro nel settore moda-pelletteria”, questo il titolo della giornata in programma al Castello dell’Acciaiolo, sede della Fondazione Its Mita, interverranno, a partire dalle 11, l'assessora regionale all'istruzione, formazione e lavoro Alessandra Nardini, il sindaco di Scandicci Sandro Fallani e Diye Ndiaye, assessora alla formazione professionale del Comune di Scandicci. Monica Becattelli, dirigente di Arti, illustrerà gli strumenti offerti dal programma Gol e dal Patto per il lavoro. Il programma proseguirà con la presentazione del contesto imprenditoriale e dei fabbisogni occupazionali di moda e pelletteria, con gli interventi di Massimiliano Guerrini e Antonella Vitiello, rispettivamente presidente e direttrice della Fondazione Its. Mita Academy. Non mancherà il punto di vista delle aziende con la partecipazione di Alberto Pirillo, manager delle risorse umane di Fendi.