Manca personale stagionale Una partnership per agevolare le imprese della Maremma

Il ponte pasquale è iniziato bene da un punto di vista turistico, con presenze vicine ai dati precovid, a livello nazionale si parla di 1,7 milioni di presenze turistiche, con un incremento di circa 190 mila pernottamenti rispetto alla Pasqua 2022. Continua però a farsi sentire la cronica carenza di personale stagionale e le criticità nel reperimento di dipendenti già vissuto negli ultimi anni. Ancjhe per questo Confesercenti, Adecco E Cescothanno sviluppato una nuova partnership, la prima di questo tipo in Italia, per agevolare le imprese a trovare le figure lavorative giuste. Un accordo per rilanciare l’occupazione, facendo incontrare domanda e offerta in un mercato del lavoro che le vede sempre più disallineate. "Scopo principale della partnership – afferma Confesercenti – è quello di valorizzare l’occupabilità delle persone e coltivare le competenze e i talenti necessari allo sviluppo delle aziende, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese".

"In provincia di Grosseto ci siamo fatti in tre per affrontare le problematiche delle imprese locali del turismo: Confesercenti Grosseto, Cescot formazione e Adecco". Nel mese di febbraio-marzo Confesercenti ha lanciato un questionario tra le imprese follonichesi associate: è emerso che il 36,6% lamenta la scarsità di curriculum pervenuti, il 9,9% la scarsa esperienza e il 27,27% le dimissioni di personale già assunto. Parliamo di imprese strutturate: il 66% ha infatti più di dieci dipendenti, e il 91,7% avrebbe in programma assunzioni per la prossima stagione. La figura che più manca è il receptionist (58,3%) camerieri e pulizie. "Questo questionario ha consentito alla nostra associazione di comprendere le esigenze di capitale umano stagionale necessarie alle imprese, associate e non" afferma il presidente provinciale Giovanni Caso.

Confesercenti Grosseto, Cescot formazione e Adecco hanno quindi unito le loro forze e competenze e proposto un percorso formativo gratuito per cameriere di sala, progettato grazie all’approfondita esperienza dell’agenzia formativa di Confesercenti Cescot Formazione, sede di Grosseto, e finanziato dal fondo interprofessionale Forma temp, destinando alla formazione di persone disoccupate da collocare in ambito lavorativo.

Il corso è in programma presso la sede Confesercenti di Follonica, in via Trieste, dal 3 al 15 maggio, per un totale di 48h, con l’obiettivo per tutti i corsisti di accrescere le proprie competenze nel settore turisticoristorativo, e di entrare in contatto alla conclusione del training con le aziende del territorio che propongono opportunità professionali.