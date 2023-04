Prato, azienda del lusso cerca 200 addetti. Parte la caccia a operai specializzati

Prato, 15 aprile 2023 – Il lavoro c’è, sarà lo stesso per i lavoratori? Gab Group apre le selezioni per 200 addetti nel ramo pelletteria. L’azienda si trova a Campi Bisenzio e si è insediata nell’area dell’ex Tintoria del Sole, in via Alfieri, vicino alla zona industriale di Capalle.

La riqualificazione dell’area ha richiesto un investimento da 5 milioni di euro e non è ancora completata: il primo stabilimento, già a regime, occupa una superficie di 6.500 metri quadrati ed entro fine anno saranno realizzati altri due capannoni per un totale di 9.000 metri. Una delle nuove costruzioni sarà destinata ad ospitare i laboratori di alcuni subfornitori, l’altra la piccola pelletteria (cinture, portafogli e portachiavi).

Il distretto della pelletteria è sempre alla ricerca di forza lavoro, ma per svolgere determinate mansioni e trattare pelli pregiate occorre essere qualificati e questo complica terribilmente le cose per le aziende, alla costante ricerca di manodopera qualificata.

La prima tranche di nuovi addetti verrà inserita in organico tra il 2023 e il 2024. Nello specifico, si tratta di banchisti e macchinisti, addetti alla realizzazione di borse che, a seguito di un procedimento articolato in step, saranno assunti con contratto a tempo indeterminato.

Campi ha avuto, nel secolo scorso, una forte tradizione nella pelletteria, legata in particolare alla zona di San Donnino, poi la produzione si è spostata fra Scandicci e Sesto Fiorentino. Adesso Gab Group e Holding Moda, di cui è entrata a far parte, intendono realizzare un progetto di "aggregazione industriale" finalizzato a riunire le eccellenze manifatturiere italiane nel settore lusso, ad oggi 11 e tutte di diverse categorie merceologiche.

Tra le aziende prescelte, Gab è l’unica a realizzare borse per brand del lusso e, al pari delle altre, ne condivide i valori e il principio cardine di offrire ai clienti prodotti sempre certificati e tracciabili.

"Abbiamo un forte legame con il territorio – spiega il titolare di Gab, Simone Lenzi, che ha fondato l’azienda nel 2009 con la moglie Claudia Guidarelli – e in questo stabilimento il personale potrà lavorare in un ambiente sicuro e sostenibile. Il nostro obiettivo, infatti, è la cosiddetta ‘produzione a km 0’ inglobando anche una parte dei nostri subfornitori. L’organico attuale è di 130 persone e puntiamo ad assumerne altre 50 entro fine anno, fino ad un totale di 200.

Cerchiamo addetti con un’esperienza nel settore variabile da 2 a 8 anni, con la passione per la moda e capaci di realizzare prodotti artigianali di alto livello. Ci sono possibilità di crescita in azienda, passando da operatori di linea alla qualifica di team leader. Abbiamo anche un’accademia interna dove i neofiti possono imparare questo mestiere dalle basi".

In programma anche la realizzazione di una sala mensa interna. La selezione, articolata in step e ripetuta ogni 3-4 mesi a seconda delle esigenze, prevede un contatto telefonico in fase di screening, un primo colloquio con i selezionatori e un secondo con i responsabili aziendali, poi una valutazione finale e quindi una proposta di inserimento lavorativo. Per candidarsi inviare una mail con curriculum a: [email protected]

M. Serena Quercioli