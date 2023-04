Forte dei Marmi: spiaggia d’oro, stagione in nero. Il servizio tv denuncia il sommerso

Forte dei Marmi, 13 aprile 2023 – Il paragone è imbarazzante: hotel lusso con camere da 800 euro a notte e stipendi garantiti sottobanco lavorando dodici ore al giorno. Spiagge luxury con lettini che toccano i 400 euro al giorno e turni no stop senza versare i contributi.

La trasmissione "Fuori dal coro" su Rete 4 ha evidenziato il doppio volto della Forte dei Marmi vacanziera, denunciando offerte di lavoro in nero e paghe da 5 euro l’ora per turni massacranti.

Un’inviata del programma di Mario Giordano, con telecamera nascosta, si è presentata a colloquio per un impiego stagionale facendo venire a galla un sommerso di ingaggi poco cristallini.

È il caso della titolare di un hotel che ha offerto una retribuzione da 1300 euro per fare la cameriera 7 giorni su 7.

"Si comincia alle 7,30 e c’è da muovere il c... per le colazioni", ha detto la proprietaria della struttura, aggiungendo che l’impegno comprendeva le fasce 7,30-15,30 e poi pure dalle 19,30 a oltranza per un totale di 12 ore e l’equivalente di 5 euro l’ora.

Ovviamente nel contratto sarebbero state conteggiate solo 4 ore per 800 euro "ed il resto cash".

Non è andata meglio in uno stabilimento balneare dove addirittura era disponibile il posto per fare la cameriera – da fine giugno a fine agosto – però interamente in nero e senza un giorno di riposo previsto.

Il servizio tv si è concluso con un terzo tentativo, ancora in un albergo dove l’inviata si è trovata faccia a faccia con un dipendente che si è confidato: "Vuoi venire qui a fare la cameriera ai piani? Lascia stare. È un massacro".

