Bello sposarsi, ma i prezzi? Ecco quanto può costare un matrimonio in Toscana

Firenze, 23 maggio 2024 – Un matrimonio tradizionale, quello con vestito bianco, ricevimento per 100 invitati e viaggio di nozze, può costare da 44mila a 101mila euro, mediamente il 3,5% in più rispetto allo scorso anno. Le stime sono dell'Osservatorio nazionale Federconsumatori, che rileva come le spese più elevate siano rappresentate dal costo della location, che può arrivare a 7.800 euro, e del ricevimento, che insieme rappresentano quasi il 40% del totale. In dettaglio, per un pranzo o cena tradizionale per 100 invitati si spendono da 14.850 a quasi 26mila euro, ai quali va aggiunta la torta nuziale che, secondo la tipologia, va da un minimo di 600 euro circa ad un massimo di 1.900 euro. Segue la spesa per il look degli sposi, dagli abiti, ai parrucchieri e alla truccatrice, che ammonta a circa il 16% della spesa totale. Infine, il 14% della spesa è per il viaggio di nozze, per il quale c'è chi spende fino a 16mila euro.

“Pronunciare il fatidico sì – commenta il presidente di Federconsumatori Toscana, Luca D’Onofrio – costa molto ed è diventato proibitivo per molti: non a caso aumentano le disparità e le disuguaglianze anche in questo ambito. Infatti, mentre il matrimonio “di lusso” non conosce crisi, chi non è disposto a spendere cifre astronomiche è costretto a ricorrere a soluzioni per risparmiare, senza rinunciare a festeggiare con i propri amici e parenti uno dei giorni più importanti della propria vita”.

Una coppia di sposi

Si può organizzare un matrimonio low cost riducendo il numero degli invitati, optando per un buffet anziché il classico 'banchetto', scegliendo una location familiare (per esempio la propria casa al mare o in campagna), o ancora realizzando da soli bomboniere ed inviti. Difficilmente, invece, gli sposi vogliono rinunciare al servizio fotografico e video fatto da professionisti, il cui costo, tra l'altro, è aumentato. Secondo l'indagine di Federconsumatori, infatti, per le riprese video (anche con l'uso di droni) e il montaggio si spendono dalle 1.400 alle 2.500 euro, fino all'11% in più rispetto allo scorso anno, mentre 100 foto inserite nel classico album cartaceo costano da 2.300 a 3.250 euro, fino all'8% in più rispetto al 2023. In aumento anche i prezzi per il trucco, che oscillano da quasi 270 a 550 euro, per l'estetista, da 160 a 380 euro, e per l'acconciatura della sposa, che va da 340 a quasi 470 euro.

Nel novero delle spese per organizzare il matrimonio è sempre più diffusa anche la polizza wedding, per coprire i rischi di annullamento o riorganizzazione della cerimonia (costo 149 euro per un massimale di 12mila euro), ai quali si aggiungono la responsabilità civile evento (costo 12,5 euro per 100mila euro di massimale) e la tutela giudiziaria (12,50 euro per 15mila euro di massimale). Per non complicarsi la vita e arrivare stressati al giorno delle nozze, sempre più sposi si affidano ai wedding planner. Il prezzo minimo per questa figura professionale si aggira intorno ai 2.500 euro per ogni mese di lavoro.