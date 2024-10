Lavoro, torna lo sportello di ascolto e supporto psicologico della Cisl Toscana

Firenze, 3 ottobre 2024 – Torna lo sportello Cisl di supporto psicologico per le lavoratrici e i lavoratori toscani. L’iniziativa per offrire ascolto e sostegno in ambito lavorativo, personale e sociale lanciata tre anni fa dalla Cisl Toscana, riparte dopo la pausa dei mesi estivi.

Il servizio, completamente gratuito, è rivolto alle iscritte e agli iscritti Cisl e alle loro famiglie, ed è operativo due giorni a settimana. E’ stato avviato nell’immediato post-covid, ma si è poi consolidato.

«La pandemia – dice la psicologa Francesca Tavolaro, che si occupa dello sportello – ha avuto ripercussioni sulla salute psicologica delle persone, facendo emergere a volte condizioni psicopatologiche non indifferenti, come disturbi d’ansia, depressione, ipocondria, ruminazione, insonnia: situazioni non isolate, riscontrate anche allo sportello». «Al Covid - prosegue la psicologa - si sono aggiunte poi altre situazioni di crisi, nazionali e internazionali, dalle guerre alle incertezze sociali, capaci di scatenare situazioni di disagio. Ascoltare e valutare se il disagio ha origine nel contesto lavorativo e se è dovuto a problematiche relative ai contesti familiari e sociali, che si ripercuotono sull’andamento lavorativo, consentirà di attivare tutti gli interventi necessari a garantire la salute e il benessere fisico e psicologico dei lavoratori».

Lo sportello di ascolto sarà attivo il lunedì dalle 16 alle 18 e il venerdì dalle 15.30 alle 17.30. I colloqui si svolgeranno in presenza nella sede della Cisl in via Benedetto Dei 2/a, ma anche attraverso piattaforme e chat on line. Per appuntamento chiamare lo 055-43921 o inviare un’email a [email protected].