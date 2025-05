Firenze, ecco quanto costa mantenere la casa in cui si vive

Firenze, 29 maggio 2025 – A Firenze mantenere l’abitazione principale costa caro. Secondo un’analisi condotta da Facile.it e Mutui.it, una famiglia composta da tre persone spende in media 1.356 euro al mese, pari a quasi 16.300 euro l’anno, per coprire le spese legate alla casa: mutuo, bollette, manutenzione e tasse. In pratica ogni mese un intero stipendio medio se ne va per mantersi la casa. Il capoluogo toscano si posiziona così al quarto posto tra le dieci principali città italiane prese in esame.

Nel dettaglio, considerando un immobile di 100 metri quadrati situato in una zona semicentrale, le voci di spesa principali a Firenze sono: 1.102 euro al mese per la rata del mutuo, 229 euro per utenze e manutenzione, 25 euro per la Tari. Proprio la Tari rappresenta una delle voci meno gravose per i fiorentini: Firenze è la seconda città più economica per la tassa sui rifiuti, con una spesa inferiore alla media nazionale, che è di 32 euro mensili.

Estendendo lo sguardo alle altre città, la più cara in assoluto è Milano, con una spesa annua di circa 24.436 euro, seguita da Roma (21.022 euro) e Bologna (16.465 euro). Firenze si colloca appena sotto. In fondo alla classifica, invece, si trovano Cagliari (13.610 euro), Bari (10.196 euro) e Palermo, dove bastano 8.488 euro l’anno per mantenere una casa.

In generale, vivere al Nord costa sensibilmente di più: fino al 47% in più rispetto al Sud e alle Isole, sottolineano gli analisti.

Lo studio ha preso in considerazione un’abitazione tipo di 100 metri quadrati in zona semicentrale, nelle città di Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo e Cagliari. Il valore dell’immobile è stato calcolato sulla base delle quotazioni medie Omi dell’Agenzia delle Entrate. Per il mutuo è stato ipotizzato un finanziamento a tasso fisso del 3,3%, della durata di 25 anni e con Ltv, cioè Loan to value, tra il 75% e l’80%, a seconda del Comune. Le altre voci di spesa sono state calcolate elaborando dati forniti da fonti istituzionali, tra cui l’Istat.