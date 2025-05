Ordine Architetti Firenze, Silvia Ricceri è la nuova presidente

Firenze, 28 maggio 2025 - L'architetta Silvia Ricceri è stata eletta presidente del Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Firenze. Libera professionista, con una solida esperienza nella progettazione e nel recupero del patrimonio costruito, soprattutto nel restauro degli immobili vincolati, Ricceri è stata già presidente della Fondazione Architetti Firenze (2021-2023), dove si è contraddistinta per l'impegno su numerosi progetti culturali. L'architetto Gabriele Frangioni ricoprirà il ruolo di segretario, l'architetta Silvia Capaccioli quello di tesoriera. Completano il Consiglio i riconfermati dalla precedente consiliatura Isabella Bacci, Andrea Crociani e Giovanni Dainelli e gli architetti Martina Biliotti, Mariantonietta Del Sole, Fabio Forconi, Elena Migliorini, Alessandro Nocentini, Mario Perini, Solange Sauro, Antonio Bugatti, Vincenzo Vaccaro. “Il nostro mandato – dichiara Ricceri - nasce con l’impegno di riportare gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, al centro del dibattito urbano e culturale di Firenze. Vogliamo che l’Ordine sia un punto di riferimento attivo, capace di incidere sulle trasformazioni della città e di offrire strumenti concreti ai professionisti. La sede dell’Ordine dovrà diventare un vero hub di ricerca multidisciplinare e scientifica, aperto al confronto tra saperi, arti e culture. Costruiremo un dialogo diretto ed efficace con le amministrazioni, per semplificare i processi e difendere il valore del progetto di qualità. Rafforzeremo il supporto alle iscritte e agli iscritti con fragilità, e potenzieremo i servizi per i colleghi facilitando l’accesso alla professione soprattutto ai giovani, convinti che il futuro passi da formazione, tutela e concrete pari opportunità. È il tempo della responsabilità, della trasparenza e di un Ordine utile ai suoi iscritti e a tutto il territorio della Provincia di Firenze”. L'Ordine degli Architetti di Firenze ha sede alla Palazzina Reale, a pochi metri dalla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella: la Palazzina Reale ospita anche la sede della Fondazione Architetti Firenze, costituita nel 2012 con lo scopo di promuovere e divulgare attività culturali e di ricerca per l’aggiornamento e l’adeguamento della figura professionale dell’Architetto Pianificatore, Paesaggista e Conservatore, attraverso l’organizzazione di mostre, convegni e seminari, promozione e realizzazione di iniziative editoriali, organizzazione di corsi di perfezionamento, istituzione e promozione di premi e borse di studio di ricerca scientifica nelle materie di competenza della professione di architetto.