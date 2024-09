Scotte, “Settimana del benessere“

"Coinvolgimento, partecipazione ma anche strategie e progettualità legate al benessere all’interno dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese". Sono stati questi gli elementi, si annuncia in una nota stampa, che hanno contraddistinto l’edizione 2024 della Settimana del benessere organizzativo all’Aou Senese. Tante le iniziative messe in campo per quattro giorni al centro didattico dell’ospedale Santa Maria alle Scotte, "per fare il punto su ciò che è stato fatto e confrontarsi sulle prospettive future, anche prendendo spunto dalle esperienze virtuose portate avanti da altre strutture in Italia". È in questo ambito che si è collocata la tavola rotonda sul benessere in azienda, incentrata sul clima organizzativo e la cultura organizzativa. Al confronto tra realtà diverse, rappresentanti istituzionali e direttori di altre realtà sanitarie italiane.

Tra gli altri eventi, "la presentazione da parte della direzione aziendale del livello di attuazione e i nuovi sviluppi del piano del benessere organizzativo aziendale", lo speciale Agorà Aou Senese, incentrato sulla cooperazione internazionale e caratterizzato dall’incontro con Don Sandro, amministratore del North Kinangop Catholic Hospital (Kenya), la figura dello psicologo del lavoro, il Comitato unico di garanzia e la consigliera di fiducia.