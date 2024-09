Salute mentale, ecco l’open day con professionisti a disposizione In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, Fondazione Onda Ets e il Centro di salute Mentale di Pistoia organizzano un Open Day con servizi gratuiti per sensibilizzare sull'importanza della diagnosi precoce e favorire l'accesso alle cure per le malattie mentali.