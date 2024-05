Lavoro, Poste Italiane assume consulenti finanziari e portalettere

Firenze, 10 maggio 2024 – Ultimi giorni per candidarsi alle selezioni di Poste Italiane, che ricerca consulenti finanziari in tutte le province toscane e portalettere a Siena e Prato. Per entrambi i profili la candidatura va inoltrata tramite il sito aziendale, alla sezione lavora con noi, entro lunedì 13 maggio.

Consulenti finanziari, i requisiti

Per candidarsi come consulente finanziario occorre essere in possesso di laurea, avere capacità relazionali ed essere interessato al mondo dei mercati finanziari, assicurativi e degli investimenti. Sono richieste, inoltre, buona conoscenza del pacchetto Office e, si legge nell'offerta di lavoro, “volontà di misurarsi con obiettivi commerciali sfidanti”. Costituiranno titoli preferenziali il possesso di un titolo di studio in discipline economico-giuridiche; conoscenza dei mercati e degli strumenti finanziari, dei prodotti-servizi finanziari, assicurativi e di finanziamento; conoscenza e competenza delle normative previste per l’erogazione della consulenza in materia di investimenti (direttiva Mifid II) e/o di distribuzione di prodotti assicurativi (direttiva Idd).

In caso di superamento dell’iter selettivo, la risorsa sarà assunta con un contratto di lavoro dipendente full time. Il programma di inserimento prevede un percorso di formazione dedicato, realizzato dalla struttura di Corporate University di Poste, e la gestione ed ampliamento di un portafoglio clienti.

Postini, quali sono i requisiti

Chi è interessato a lavorare a Siena o a Prato, può inviare la domanda per accedere alla selezione di portalettere, che saranno assunti con contratto a tempo determinato. Questi i requisiti: diploma di scuola media superiore o laurea, anche triennale, e patente di guida in corso di validità, idonea per la guida dei mezzi aziendali. Solo i candidati che saranno individuati per i correnti fabbisogni dell'azienda riceveranno una mail da parte di "[email protected]" , per la somministrazione del test di selezione di ragionamento logico che conterrà l’indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare il test e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento.

Coloro che supereranno la prima fase di selezione, potranno essere contattati da Poste Italiane per il completamento del processo di selezione che prevede sia la prova d’idoneità alla guida, che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta, sia un colloquio.