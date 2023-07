Condizionatori, quanto costano in bolletta. I consigli per risparmiare

Firenze, 4 luglio 2023 – Qualche giorno e anche la Toscana sarà investita da un'ondata di caldo africano. L’unico modo per difendersi, soprattutto per chi vive in città, è tenere diverse ore al giorno (e a chi non dà fastidio, anche la notte) il condizionatore acceso. Una spesa che, stima Altroconsumo, si aggirerà sui 23 euro al mese aggiuntivi nella bolletta elettrica solo per 4 ore di accensione al giorno, calcolati su un prezzo al kilowattora di circa 0,64 euro. Ma si può spendere anche molto di più o di meno, secondo la posizione della casa, la sua efficienza termica e l'isolamento, la temperatura esterna e quella interna impostata sull'apparecchio, e così via. Come evitare salassi? Lo spiega Altroconsumo, fornendo una serie di consigli utili all'utilizzo del condizionatore.

Prima di acquistare il condizionatore d'aria, è bene assicurarsi di scegliere quello con le giuste dimensioni. Se è troppo grande, si rischia infatti di utilizzare più elettricità del necessario perché il dispositivo potrebbe eseguire frequenti cicli brevi per raggiungere la temperatura target. Se invece è troppo piccolo, dovrà utilizzare molta energia per raffreddare lo spazio. I condizionatori, inoltre, devono essere montati nella posizione migliore, in modo da raggiungere tutti gli angoli della stanza e abbassare la temperatura. Attenzione anche all'unità esterna, da montare in un luogo non esposto a temperature estreme, perché altrimenti lavorerà di più e quindi la bolletta salirà. Per questo è bene affidarsi, prima di installare il condizionatore, ai consigli di un professionista.

Per ottenere la miglior efficienza, consiglia l'associazione dei consumatori, è bene impostare l'unità intorno a 8 gradi più fredda della temperatura esterna. Ad esempio, se all'esterno sono 33 gradi, non bisognerebbe scendere sotto i 25 gradi, perché in questo modo il risparmio è assicurato, non solo per quanto riguarda la bolletta della luce, ma anche rispetto all'usura del condizionatore d'aria. In linea generale, ogni grado più freddo di solito aggiunge circa il 10% al costo di gestione del condizionatore d'aria.

Altroconsumo suggerisce altre 10 regole per risparmiare sulla bolletta della luce quando si tiene acceso il condizionatore. Eccole: