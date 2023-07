PERUGIA, Fondazione Umbria per la Prevenzione dell'Usura, lavoro per contrastare il fenomeno

Sostegno alle vittime certamente. Ma anche una spinta ulteriore alla prevenzione. Come contrastare il fenomeno, come evitare che famiglie e aziende finiscano nella morsa degli strozzini. È il tema al centro dell’assemblea della Fondazione Umbria per la prevenzione dell’usura, come recita, non a caso, la nuova denominazione di quello che è attualmente configurato come ente del terzo settore. Nell’illustrare all’assemblea l’attività svolta dalla Fondazione nel passato triennio, il presidente Fausto Cardella ha voluto ricordare come "lo stato dei fenomeni criminosi legati all’usura e all’estorsione in Umbria presenta un quadro non confortante: da una parte si deve registrare l’incremento di fattori di rischio che conducono alla diffusione di tali fenomeni, quali ad esempio la così detta ‘stretta creditizia’, dall’altra ci si misura con una realtà fortemente sommersa, fatta non di criminalità organizzata, ma di figure singole, che si muovono nel silenzio".

A fronte di questa situazione, l’attività svolta dalla Fondazione, e quella che dovrà svolgere in futuro, rappresenta un elemento di grande importanza soprattutto, da qui il nuovo nome, in funzione della prevenzione. Circa 600 "ascolti"; 93 pratiche protocollate; 15 tutoraggi legali; 2 "mutui usurai" garantiti; 22 finanziamenti diretti; 21 finanziamenti garantiti legge 10896) e sono stati effettuati interventi di garanzia per altri 21 mutui ipotecari. Questi i numeri del triennio a fronte di una "crescita esponenziale" delle richieste di aiuto nel primo trimestre 2023, essendo state già protocollate 34 pratiche. Il presidente della Fondazione ha poi voluto citare in particolar modo i due progetti "caro bollette" e "caro vita": "grazie a questi progetti abbiamo potuto aiutare ben 140 famiglie in difficoltà". La presidente della Regione, Donatella Tesei, presente all’assemblea, ha voluto ringraziare Fausto Cardella e la Fondazione per il lavoro svolto in questi anni.