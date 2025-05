Casa, salgono i prezzi dell’usato in Toscana. Firenze e Lucca tra le città più care d’Italia

Firenze, 6 maggio 2025 – Secondo l’ultima rilevazione dell’Ufficio studi del portale immobiliare Idealista, nel mese di aprile 2025 i prezzi delle abitazioni usate sono cresciuti dello 0,8% su base mensile, portando la media nazionale a 1.815 euro al metro quadrato. In Toscana l’aumento mensile è invece dell’1%. La regione si piazza al quarto posto in Italia per valore medio delle abitazioni, pari a 2.361 euro al metro quadrato, superata solo da Trentino-Alto Adige (3.117 euro), Valle d’Aosta (2.576 euro) e Liguria (2.467 euro).

Firenze resta tra le città più care

Tra i capoluoghi, Firenze si conferma la più cara, anche per l’usato, piazzandosi al quarto posto per valore al metro quadrato, con una media di 4.406 euro al metro quadrato, alle spalle di Milano (5.073 euro), Venezia e Bologna. Il capoluogo toscano ha registrato un incremento dell’1,7% su base mensile, confermandosi tra i mercati immobiliari più attivi del Paese. Anche considerando l’area provinciale Firenze è in crescita: +1,9% in un solo mese.

Nella top ten dei capoluoghi più cari si trova anche Siena, all’ottavo posto, con una quotazione media per l’usato di circa 2.850 euro al metro quadrato. Poco più indietro Pisa, che con 2.625 euro al metro quadrato si colloca all’11esimo posto nella classifica nazionale. Entrambe le città mantengono una forte tenuta del mercato, grazie anche alla presenza universitaria e al turismo. All’estremo opposto, Arezzo risulta il capoluogo toscano più accessibile, con un valore medio di 1.673 euro al metro quadrato. Una cifra ben lontana da quelle delle città più quotate, ma che potrebbe rappresentare un’opportunità per chi cerca casa a prezzi più contenuti.

Lucca terza provincia più cara d’Italia

Se si guarda invece alla classifica dei prezzi delle case nelle province italiane, è Lucca a risultare quella più cara della regione. Si piazza infatti al terzo posto in Italia, dopo Bolzano e Milano, con una media di 3.179 euro al metro quadrato. Un risultato che conferma la forte attrattività delle zone costiere e turistiche del territorio lucchese.