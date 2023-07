Caro-acqua, “a Firenze una bottiglietta si arriva a pagare anche 3,5 euro”

Firenze, 18 luglio 2023 – Temperature che sfiorano i 40 gradi, cresce la domanda di bottigliette d'acqua da parte dei turisti sciolti sotto il sole e schizzano alle stelle i prezzi. Nei centri storici delle città d'arte toscane, Firenze in testa, si arriva a pagare anche 3,5 euro per idratarsi con mezzo litro d'acqua. Il minimo – rileva il Movimento Consumatori Toscana – è di 1,5 euro. “Speculare sulla necessità, tenuto conto delle alte temperature, non fa onore”, commenta l'associazione, che aggiunge: “Consci del fatto che questo episodio non riguarda esclusivamente la città di Firenze, ma anche altre città avanziamo la proposta di istituire fontanelli pubblici che ben potranno servire anche, e non solo, ad arginare questo fenomeno. Invitiamo anche gli imprenditori a ridimensionare il costo dell’acqua arginando quindi il guadagno su un bene essenziale”. “Non è sull’acqua che si deve fare imprenditoria, ma sulle peculiarità stesse del negozio o della impresa singola”, conclude il Movimento Consumatori Toscana.

Caro-acqua anche al supermercato

Secondo i dati dell'Osservatorio prezzi e tariffe del ministero delle Imprese e del made in Italy, il caro-acqua interessa anche le bottiglie più grandi, che si acquistano solitamente nella grande distribuzione. Per un'acqua minerale da 900 centilitri si possono spendere fino a 4,41 euro, partendo da un minimo di 94 centesimi, per una quotazione media (rilevata a maggio) di 2,57 euro. Un anno fa mediamente la stessa bottiglia di acqua si pagava 2,23 euro, per un incremento di quasi il 15%.

Secondo un'indagine risalente a marzo 2023 e realizzata da Assoutenti, Lucca è 19esima nella classifica delle città dove una confezione di acqua da 6 bottiglie da 1,5 litri costa di più, ovvero 2,45 euro. Sono sopra la media italiana anche Firenze, 24esima, per un prezzo di 2,37 euro e Pistoia, 32esima, con 2,3 euro. E' in linea con la media nazionale Siena, 34esima nella classifica di Assoutenti, dove la confezione da 6 bottiglie si paga 2,28 euro.