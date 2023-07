Firenze, allerta rossa per il caldo fino a mercoledì 19 luglio

Firenze, 17 luglio 2023 – Ancora codice rosso per il caldo a Firenze: secondo quanto si spiega dal Comune, è confermato per la giornata di oggi, andrà avanti per la giornata di domani martedì 18 luglio e dopodomani mercoledì 19 luglio, in base al nuovo bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal ministero della Salute.

Secondo le previsioni, si spiega sempre da Palazzo Vecchio, la temperatura massima percepita sarà di 38 gradi oggi, 40 domani e 39 mercoledì.