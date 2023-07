Meteo, cominciano i giorni di fuoco. Ecco quando finirà la tempesta di calore

Firenze, 17 luglio 2023 – E’ iniziata la settimana dell'anticiclone africano Caronte responsabile di una tempesta di calore sull'Italia. Il caldo in arrivo sarà intenso, afoso e in alcune città perfino storico. Una di queste sarà Roma. La capitale d'Italia oggi dovrebbe raggiungere i 40-41° e addirittura martedì 42-43°. Lo spiega Antonio Sanò, fondatore del sito www.ilmeteo.it. La 'heat storm', cioè la tempesta di calore, indica temperature dai 37,8° per tre o più giorni consecutivi su una vasta area.

"Analizzando le carte meteorologiche dei periodi di caldo estremo degli ultimi due decenni - afferma Sanò - in cui si sono concentrate quasi tutte le più intense ondate di calura in Italia non troviamo riscontri di episodi con l'isoterma +26/+28° estesa così su tutte le nostre regioni e più che mai per periodi così lunghi”.

Dati alla mano fino a mercoledì 19 il caldo aumenterà. Di giorno e all'ombra si potranno toccare i 38-39° sia sulla Valle Padana, come a Bologna, Ferrara, Rovigo, Mantova, Alessandria e Pavia, sia al Centro come a Firenze e in Umbria (la parte più meridionale). Sul Lazio invece si toccheranno punte di 42-43°, specie a Roma. Ma il caldo più intenso interesserà le Isole Maggiori e la Puglia. Attesi in Sardegna picchi fino a 47° sulle zone interne meridionali, come a Decimomannu nel Cagliaritano, in Sicilia 45-46° come a Siracusa, Agrigento e Catenanuova (Enna) e in Puglia 44-45° a Foggia.

Oltre al caldo intenso si dovranno fare i conti anche con l'elevato tasso di umidità che farà peggiorare le condizioni di disagio fisico. Con Caronte sono attese notti tropicali, ovvero con temperature che non scenderanno mai sotto i 20-24°.

Quando finirà la fase di gran caldo? Secondo il Lamma ci sarà un lieve calo delle temperature da giovedì, ma resteranno comunque sopra le medie stagionali (nel Nord Italia intorno alla media, Centro e Sud poco sopra). Solo nella prima settimana di agosto si può sperare in un ritorno nella media del periodo anche al Centro.