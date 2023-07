Il mare ribolle: acqua fino a 5 gradi sopra la media del periodo

Firenze, 15 luglio 2023 – Una foto che non è solo una curiosità statistica, ma una impietosa radiografia delle situazioni climatiche estreme sempre più frequenti anche alle nostre latitudini. E il caldo anomalo non lo si avverte solo nell’aria: chi in questi giorni ha fatto un bagno nel mare di Toscana (o della Liguria) si è immediatamente reso conto che c’è qualcosa di strano, una temperatura davvero più alta del solito.

Le zone più scure indicano un'anomalia di 5° oltre la media del periodo (immagine Copernicus)

La “certificazione” viene dall’immagine del programma Copernicus dell’Ue, rilanciata dal Lamma: le zone rosse diventano più scure dove la temperatura è più alta rispetto alla media del periodo fino a 5° sulle coste nordafricane e poco meno su quelle italiane. Il Mediterraneo ribolle: 5° sono tanti per l’aria, figuriamoci per l’acqua. Una variazione davvero enorme rispetto alla media. Parliamo ovviamente di temperatura superficiale.

Anche i dati delle boe riportati dal Centro funzionale regionale toscano indicano temperature alte: a Giannutri l’acqua è a 28°, uno-due più del solito, 27° alla Gorgona.