Gelaterie artigianali numeri positivi Ma i rincari si fanno sentire "Ogni fiorentino ne consuma 10 chili"

Per le gelaterie artigianali, 208 a Firenze con oltre 850 addetti è un’estate positiva ma pesano i rincari. "Si stima un 30% in più per le materie prime e un 20% in più per l’energia: i rincari ci penalizzano erodendo il margine di guadagno" secondo Sandro Lazzeri, presidente Confartigianato gelatieri Firenze e titolare di Gelatando in piazza Togliatti a Scandicci. Quasi un fiorentino su due, secondo le stime di Confartigianato, sceglie le artigianali. "Pistacchio e nocciola i gusti preferiti" dai fiorentini che anche quest’anno consumeranno circa 10 chili di gelato a testa".