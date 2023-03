Bonus fotovoltaico 2023, domande entro il 30 marzo. A chi spetta e come richiederlo

Dal bonus psicologo a quello per i trasporti: ecco le agevolazioni valide per il 2023

Firenze, 14 marzo 2023 – Per recuperare, sotto forma di credito d'imposta, le spese sostenute nel 2022 per l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia, quali i pannelli fotovoltaici, è necessario presentare domanda all'Agenzia delle entrate entro il 30 marzo 2023. Per il bonus sono stati stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2022 e la percentuale del credito d'imposta spettante a ciascun richiedente sarà comunicata dal direttore dell'Agenzia delle entrate entro il 10 aprile prossimo.

A chi spetta il bonus

Il credito d'imposta spetta alle persone fisiche che, dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, hanno sostenuto spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto.

Come ottenere il bonus

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta è necessario inviare domanda per via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 marzo 2023. L'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate e l'ammontare complessivo

delle spese agevolabili indicate nelle domande, determinerà la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d'imposta, che sarà comunicata entro 10 giorni dalla scadenza del 30 marzo.

Come utilizzare il credito

Il credito d'imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale per le stesse spese. Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi 2023 (per l'anno di imposta 2022), in diminuzione delle imposte dovute. L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate.