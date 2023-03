Come cambiano le tasse. I nuovi scaglioni Irpef debuttano con il 730/2023

Firenze, 13 marzo 2023 – Con la dichiarazione dei redditi 2023 (relativa al 2022) cambiano gli scaglioni Irpef. Fino allo scorso anno le fasce Irpef erano cinque con queste aliquote: cioè 23% (fino a 15mila euro di imponibile), 27% (tra 15 e 28mila), 38% (da 28 a 55mila), 41% (da 55 a 75mila) e 43% (oltre 75mila). Per la denuncia dei redditi 2023 (redditi 2022) di applicheranno invece quattro scaglioni e relative aliquote. Che, in dettaglio, sono: il 23% per i redditi fino a 15 mila euro, il 25% da 15mila a 28mila euro, il 35% da 28mila fino a 50mila euro, il 43% per redditi oltre i 50mila euro. "Le novità – spiega Michela Saviozzi, responsabile fiscale del Caaf Cgil di Pisa – sono state introdotte dalla legge di bilancio dello scorso anno, che ha messo mano agli scaglioni di reddito per il calcolo dell’Irpef, che ormai erano fermi da tempo, e a quelle che sono le detrazioni fiscali per la produzione di reddito. La riduzione da cinque a quattro scaglioni – prosegue - ha ridotto la pressione fiscale, soprattutto sui redditi medi, da 15 a 28 mila euro, che prima erano tassati al 27% e ora scendono...