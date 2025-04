Benzina, dove costa meno in Toscana. La mappa del risparmio

Firenze, 22 aprile 2025 – Fare rifornimento può costare di più o di meno a seconda della città in cui ci si trova, anche all’interno della stessa regione. Un esempio concreto arriva dalla Toscana, dove, confrontando i prezzi della benzina self service nei distributori dei capoluoghi di provincia (includendo anche Massa e Carrara, unica provincia ma due comuni distinti), emerge una differenza che può superare i 10 centesimi al litro. Questo significa che su un pieno si possono risparmiare fino a 5 o 6 euro. I dati, aggiornati al 22 aprile 2025 e ricavati dal portale ufficiale del ministero delle Imprese e del Made in Italy (carburanti.mise.gov.it), fotografano la situazione in tempo reale, con i prezzi comunicati direttamente dai gestori.

A guidare la classifica del risparmio è Grosseto, dove all’impianto Easy Service in via Ecuador, vicino al centro commerciale Maremà, la benzina self costa 1,588 euro al litro, mentre il gasolio scende a 1,488. Si tratta del prezzo più basso registrato tra tutti i capoluoghi toscani, un punto di riferimento per chi cerca convenienza.

Anche Firenze mostra prezzi competitivi: al Galluzzo, in via Senese, la benzina self si attesta a poco più di 1,6 euro al litro, mentre il gasolio è a 1,5.

Stessi prezzi in viale Ippolito Nievo a Livorno, dove all’Ip la benzina self si paga 1,6 euro al litro e il gasolio a 1,5. Sono valori che collocano il capoluogo labronico tra quelli più convenienti della regione, soprattutto sul fronte del diesel.

A Pisa, nell’area di servizio Ip Services in via San Pio da Pietrelcina, la benzina viene venduta a 1,629 euro al litro, mentre il gasolio è a 1,5.

A Prato, all’Ip di via Nam Dihn lato nord, la benzina self sfiora gli 1,64 euro al litro, mentre il gasolio costa sempre 1,5. Anche qui, i listini risultano tra i più convenienti della Toscana. Segue Lucca, dove nell’area servizio del McDonald’s in via Europa, la verde va sugli 1,65 euro al litro e il gasolio a 1,55.

A Pistoia, alla stazione Capostrada di Ala carburanti in via Modenese, la benzina self è a 1,659 euro e il gasolio a 1,56. Prezzi nella media, ma comunque più bassi rispetto a diverse altre città.

Stesso prezzo (1,659) per la benzina self ad Arezzo, in via Tarlati, al distributore Retitalia. Il gasolio è invece leggermente più caro, rispetto ad Pistoia, sfiorando 1,57 euro al litro.

Nel caso della provincia di Massa-Carrara, i dati separati mostrano una leggera differenza. A Massa la verde più economica si trova in via Democrazia, all’impianto Sopeti, con quasi 1,67 al litro (e circa 1,58 per il gasolio). A Carrara, invece, la benzina self meno cara si trova in via XX Settembre: 1,675 euro, mentre il gasolio è a 1,565.

Siena risulta, invece, il capoluogo toscano più caro. Andando a cercare il prezzo più basso, si trova l’impianto Ip di viale Toselli, dove la benzina self si attesta a 1,68 euro al litro, e il gasolio a 1,58.