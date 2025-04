Bollette, in Toscana vola la spesa per il gas. La media generale e le città più care

Firenze, 15 aprile 2025 – Brutte notizie per le famiglie toscane sul fronte delle bollette. Secondo l’osservatorio di Segugio.it, nel primo trimestre del 2025 la spesa annua per il gas è aumentata del 14% rispetto allo stesso periodo del 2024. Un dato in linea con la media nazionale, ma che in alcune province della Toscana supera ampiamente la soglia. Di media i toscani pagheranno nel 2025 oltre 1.100 euro di gas, 142 euro in più rispetto al 2024.

A guidare la classifica regionale dei rincari è Prato, dove l’incremento raggiunge il +23% rispetto ad un anno fa, seguita da Firenze e Arezzo (+16%), e da Pisa e Siena (+14%). Il balzo è legato sia all’aumento del prezzo delle materie prime che a una leggera crescita dei consumi medi (+3% a livello nazionale), con Prato che registra il picco regionale anche sul fronte dei consumi (+12%).

Rispetto all’ultimo trimestre del 2024, la spesa per il gas in Toscana è aumentata in media del +2%, con punte del +10% a Siena e +7% a Livorno.

Energia elettrica: spesa stabile, ma non per tutti

Nel confronto annuo 2025 su 2024 la bolletta della luce risulta sostanzialmente stabile (per il calcolo Segugio.it considera le due migliori offerte luce disponibili sul comparatore), ma a fronte di un calo generale dei consumi del 5%. Rispetto all’ultimo trimestre 2024, inoltre, anche la bolletta elettrica ha registrato un rincaro, in questo caso dell’8% a livello nazionale e del +7% in Toscana. I dati confermano perciò un progressivo rialzo del prezzo dell’energia elettrica. In media, secondo i calcoli di Segugio.it, le famiglie toscane nel 2025 pagheranno 558 euro di luce, a fronte di un consumo medio di poco meno di 2mila chilowattora di energia elettrica.

Gli aumenti più marcati nella regione rispetto all’ultimo trimestre 2024 si registrano a Lucca e Pistoia (+11%), seguite da Firenze e Pisa (+9%). Rispetto al primo trimestre 2024, invece, a Prato si è registrata una riduzione del 9% della spesa per l’elettricità rispetto allo scorso anno. In calo anche Livorno (-5%) e Arezzo (-4%), mentre Firenze è rimasta stabile.