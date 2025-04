Centri commerciali aperti il 25 aprile, la mappa delle aperture in Toscana

Firenze, 24 aprile 2025 – In occasione della Festa della Liberazione del 25 aprile, i sindacati Filcams Cgil Toscana e Uiltucs Toscana hanno proclamato uno sciopero nel settore del commercio, che si ripeterà anche il Primo Maggio. L'obiettivo è quello di permettere ai lavoratori di trascorrere queste festività con i propri affetti. Molti centri commerciali e punti vendita della Toscana – nonostante lo sciopero e il lutto per la morte di Papa Francesco – resteranno aperti, offrendo la possibilità di fare shopping anche durante la giornata festiva di venerdì. Tra le eccezioni, il centro commerciale Maremà in via Ecuador a Grosseto, che resterà chiuso il 25 aprile e il Primo Maggio.

Ecco la panoramica delle principali aperture in regione.

Il centro commerciale I Gigli, a Campi Bisenzio, sarà regolarmente aperto il 25 aprile con orario 9-21.

Su le saracinesche anche per i negozi Ikea toscani, rimasti chiusi per Pasqua. Nella giornata di venerdì, il punto vendita di Pisa sarà aperto dalle 9.30 alle 20 e quello di Sesto Fiorentino dalle 9 alle 20.

Il Barberino Designer Outlet e il Valdichiana Village di Foiano della Chiana (Arezzo) saranno accessibili dalle 10 alle 20. Porte aperte anche per The Mall a Leccio (Reggello, Firenze) dalle 10 alle 19, sia per il 25 aprile che per il Primo Maggio.

A Livorno, il centro commerciale Parco Levante sarà aperto il 25 aprile, chiuso invece il supermercato interno. Sempre il 25 aprile, dalle 18 alle 19, nel centro commerciale i tifosi possono incontrare al Livorno Point il calciatore Federico Russo.

Infine, i punti vendita Mondo Convenienza saranno aperti il 25 aprile e chiusi il Primo Maggio. I tre punti vendita della Toscana - Navacchio (Cascina, Pisa), Scarlino (Grosseto), Prato - osserveranno lo stesso orario, dalle 9.30 alle 20.