Bollette del gas in calo, prezzo in flessione di oltre il 13%

Firenze, 4 aprile 2023 – In discesa i prezzi dell'energia. Come per l'energia elettrica, anche il gas costa sempre meno. A marzo 2023 – come comunicato da Arera – il prezzo medio sul mercato all'ingrosso italiano segna una flessione del 13,4% rispetto al mese di febbraio a causa della riduzione della spesa per la materia gas naturale dovuta al calo della componente Cmem relativa ai costi di approvvigionamento. Una flessione che segue quella di gennaio (-34,2%) e di febbraio (-13%). Sul mercato tutelato la bolletta della famiglia tipo – che consuma cioè 1.400 metri cubi l'anno – è tornata perciò quasi sui livelli di un anno fa. Più precisamente, la spesa nell'anno scorrevole aprile 2022-marzo 2023, che è di circa 1.561 euro, è pari allo 0,7% in più di quella sostenuta nei 12 mesi equivalenti dell'anno precedente, ovvero aprile 2021-marzo 2023.

Le voci in bolletta

Il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo è a marzo 2023 pari a 74,89 centesimi di euro al metro cubo, tasse incluse. Di questi 74,89 centesimi, 54,40, pari al 72,6% del totale della bolletta sono per l'approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse, con una riduzione del 16,8% circa rispetto a febbraio 2023. Sono invece pari a 5,60 centesimi di euro, cioè il 7,5% del totale della bolletta, le spese per la vendita al dettaglio, valore invariato rispetto al mese di febbraio 2023. A questi si aggiungono 25,24 centesimi di euro, pari al 33,7% del totale della bolletta, per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità, voce anche questa invariata rispetto a febbraio 2023. La spesa per gli oneri generali di sistema è negativa: -31,24 euro, che contribuiscono a ridurre la bolletta del gas. Le imposte sono invece pari a 20,89 euro, quasi il 28% del totale della bolletta e comprendono le accise (20,4%), l'addizionale regionale (2,7%) e l'Iva (4,8%).

Le agevolazioni per le famiglie

Come previsto dalla legge di bilancio, per tutto il primo trimestre 2023 e quindi ancora per i consumi di marzo, Arera ha già azzerato gli oneri generali di sistema per il gas e confermata la componente negativa UG2 per i consumi gas fino a 5.000 smc l'anno, oltre la riduzione Iva sul gas al 5%.