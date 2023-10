Bollette gas e luce, quanto si spende e qual è l’offerta più conveniente

Firenze, 6 ottobre 2023 – Un 2023 che si chiude sul mercato tutelato con rincari sia per la luce che per il gas. Le famiglie possono però tirare un sospiro di sollievo. Le bollette per l'energia sono quasi dimezzate nel terzo trimestre 2023 e rispetto allo stesso periodo 2022, anche se restano più alte del 2021. Scende sensibilmente anche la spesa per l'energia di coppie e single.

Quanto spende una famiglia per gas e luce

Secondo i calcoli di Segugio.it, una famiglia media ( che consuma annualmente 2.800-3.000 kWh di energia elettrica e 1.800-2.000 Smc di gas), registra oggi una spesa annuale stimata per la luce di 1.101 euro, un dato quasi dimezzato rispetto a quanto registrato nel corso del terzo trimestre 2022 quando la spesa annuale stimata era di 1.982 euro. Nel terzo trimestre 2021 la bolletta era comunque decisamente più leggera: 643 euro l'anno. Dati simili per il gas. Con le quotazioni del terzo trimestre del 2023, Segugio.it stima una spesa media annua di 2.587 euro, che è quasi la metà rispetto al terzo trimestre 2022, quando era di 4.577 euro. Come per l’energia elettrica, gli importi sono ancora il doppio rispetto a quanto spendeva in media una famiglia italiana nei primi trimestri del 2021.

Scende la bolletta di coppie e single

La bolletta si fa più leggera anche per i nuclei familiari meno numerosi. Per una coppia, per la quale si stima un consumo annuo tra tra 1.800 kWh e 2.000 kWh per l’energia elettrica e 1.000 e 1.200 Smc per il gas, si passa da 1.377 euro a 772 euro per l’elettricità e da 2.883 euro a 1.572 euro per il gas. I single, per i quali si stima un consumo annuo inferiore a 1.800 kWh per l’energia elettrica e a 1.000 Smc per il gas, si registra invece un calo da 1.033 euro a 607 euro per l’elettricità e da 1.054 euro a 622 euro per il gas.

Quale offerta scegliere sul mercato libero

In attesa che venga ufficializzata la proroga della fine del mercato tutelato, secondo Segugio.it, le offerte sul mercato libero oggi più vantaggiose “per mettersi al riparo dagli aumenti dovuti alla stagionalità e ad eventuali cambi di scenario” sono quelle a prezzo fisso, anche fino a 36 mesi. “L'attuale fotografia del mercato - commenta Paolo Benazzi, responsabile utilities di Segugio.it - indica che passare al mercato libero oggi è tendenzialmente vantaggioso. Nel cambio è però estremamente importante che il consumatore analizzi le bollette di luce e gas così da poter individuare le tariffe adatte ai propri consumi”. “Il pericolo, infatti – conclude - è che una persona poco attenta a questi argomenti perché abituata da sempre ad essere in tutela, possa finire vittima di vendite aggressive e sottoscriva una tariffa pessima”.