La spesa low cost dello chef: "A cena con venti euro. Menù gourmet per quattro"

di Rossella Conte

Con l’inflazione alle stelle e il carrello della spesa sempre più pesante, mettere tutta la famiglia a sedere attorno a un tavolo non è più così semplice. Rispettando la tradizione e affidandoci a Francesco Carzoli, titolare dell’Osteria Pratellino in via del Pratellino e al suo chef Matteo Caccavo, abbiamo provato a simulare un menù per una famiglia di quattro persone. La missione? Portare in tavola una cenetta per quattro persone con 20 euro di spesa. Primo passo: fare incetta di depliant di supermercati e un giro nei principali mercati della città. Siamo riusciti a riempire il carrello con tutto quello che ci serve, dal primo al secondo, senza rinunciare al dolce partendo comunque da un presupposto: avere già in dispensa olio, sale, pepe, pane e tutto quello che occorre per la preparazione. Per quanto riguarda il vino, dipende molto dall’etichetta: "Un’ottima opzione - consiglia Carzoli – è prendere quello sfuso in uno dei tanti vinaini. Si può trovare un’ottima qualità anche a 5 euro a bottiglia".

Per non appesantire i commensali, Carzoli ha fatto una scelta precisa: primo, secondo e dolce. La cena quindi si apre direttamente con un risotto con la zucca semplicissimo da preparare: a fine cottura, ai 250 grammi di riso, si aggiunge la purea di zucca e si amalgama con burro e formaggio. Il costo? Sette euro in totale. La zucca si può trovare al mercato di Sant’Ambrogio a 7 euro al chilo e per la preparazione della ricetta ne serve mezzo chilo. Il riso Carnaroli al supermercato si può acquistare a 3.40-4 euro al chilo e burro e formaggio, 1.50 a forfait. "Ci sono dei prodotti come il riso o il burro ma anche i fagioli e i pelati che troveremo nel secondo piatto che si possono trovare in offerta, basta prestare attenzione. Sono diversi i supermercati che tra l’altro hanno aderito al carrello tricolore" prosegue. Un secondo che può soddisfare tutti i palati e che può essere servito con circa 10 euro, sono i fagioli all’uccelletto con salsiccia. Per la preparazione occorrono sei salsicce che si possono infilare in busta con 7.50 presso una delle macellerie dello Storico Mercato Centrale o in una macelleria di vicinato, 200 grammi di fagioli e pelati, entrambi a 2.50. Come dolce, Carzoli consiglia panna cotta accompagnata da frutta fresca di stagione per un totale di 3 euro se si considera che una confezione da 250 grammi di panna fresca costa 2.50 e di avere già in dispensa un foglio di colla di pesce. "Il dolce può essere guarnito con frutta, meglio quella di stagione come mele o kiwi - aggiunge il titolare dell’Osteria Pratellino -. I tempi sono cambiati e gli aumenti toccano sia noi ristoratori che le famiglie. Abbiamo deciso di non ritoccare i menù proprio per non gravare ulteriormente sui clienti. Però, per risparmiare, basta prestare attenzione".