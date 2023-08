Benzina, nuovi rincari. In Toscana il prezzo del self arriva a 1,939 euro (in autostrada 2,014 euro)

Firenze, 12 agosto 2023 – Nessuna boccata di ossigeno. In occasione dell’esodo estivo, l’aumento dei prezzi della benzina e degli altri carburanti prosegue senza sosta. E i rincari sono soprattutto sulle autostrade.

Il prezzo della benzina in autostrada

Secondo l'ultima rilevazione del Mimit aggiornata alle 8 di oggi per un litro di benzina self si spendono in media in autostrada 2,014 euro, il gasolio self è a 1,917, il Gpl servito a 0,841 euro, il metano a 1,528 euro. Secondo gli ultimi aggiornamenti elaborati venerdì dalla Staffetta quotidiana, sempre su dati Mimit, i prezzi sulle autostrade precedenti (quelli relativi a giovedì) erano in autostrada: benzina self service 2,004 euro al litro (servito 2,257), gasolio self service 1,899 euro al litro (servito 2,158), Gpl 0,838 euro al litro, metano 1,528 euro. Dunque tutte le voci sono in rialzo tranne il metano.

Perché aumenta il prezzo

Sempre Staffetta segnalava ieri che la benzina in Mediterraneo ha registrato un nuovo record dell'anno: portandosi su un livello raggiunto a novembre. Sarebbero dunque le tensioni delle quotazioni internazionali a riversarsi sul mercato dei carburanti in Italia. Una situazione analoga a quella che, ad esempio, si registra in Francia dove un litro di verde viaggia ampiamente sopra i 2 euro.

Cartelloni obbligatori e taglio delle accise

Ma in Italia la novità dei cartelloni voluti dal governo per segnalare agli automobilisti il livello medio sembra non funzionare. Molti i dubbi degli stessi gestori degli impianti e dei consumatori che chiedono al governo di studiare un modo affinché a livelli troppo elevati di prezzo scatti in automatico il taglio delle accise.

Prezzo della benzina self in Italia, il confronto tra le regioni

Tra le regioni il prezzo medio più elevato per la verde al self si trova in Puglia (1,968) e stesso prezzo è in provincia di Bolzano. Segue la Calabria (1,966), Liguria (1,964), Basilicata (1,963), Sardegna (1,958), Valle d'Aosta (1,956), Molise (1,949), provincia di Trento (1,945), Sicilia (1,942), Friuli Venezia Giulia (1,941), Piemonte (1,940), Toscana e Abruzzo (1,939), Campania e Lombardia (1,938), Umbria (1,937), Lazio (1,934), Emilia Romagna (1,933). La benzina meno cara infine è in Veneto: 1,920 euro al litro.