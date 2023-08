Traffico in tempo reale: giornata da bollino nero su strade e autostrade

Firenze, 12 agosto 2023 – Picco di traffico oggi sulle strade delle vacanze: Anas annuncia bollino nero. Per agevolare l'esodo, anche sabato dalle 8 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22 è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti.

Le tratte interessate sono, in direzione sud, le principali direttrici verso le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia, e in uscita dai centri urbani. Per la Toscana ovviamente sono osservate speciali la Firenze-Mare A11, la Genova-Rosignano A12 per chi è diretto all’Elba o in Liguria, la Fi-Pi-Li.

Traffico sulle autostrade: clicca qui (link al sito Autostrade)

Notizie sul traffico ferroviario: clicca qui (link al sito Trenitalia)

Si prevede, inoltre, un consistente flusso di traffico in prossimità dei centri urbani, soprattutto a partire dal tardo pomeriggio di domenica, in concomitanza con i rientri del fine settimana e non solo: già di sabato mattina il traffico sul tratto appenninico dell’Autosole verso MIlano era intenso.

