Caro benzina in Toscana, il prezzo medio della self sale a 1,9 euro il litro

Firenze, 1 agosto 2023 – Prezzi medi del self al via, sia negli impianti che online. Dalle 8.30 del 1 agosto 2023 il ministero delle Imprese e del made in Italy ha pubblicato sul sito www.mimit.gov.it – e lo farà ogni giorno – il prezzo medio della benzina e del diesel self a livello regionale e sulla rete autostradale sulla base a quanto comunicato dai gestori. Contestualmente, gli stessi prezzi dovranno essere esposti, sempre dal 1 agosto, ed entro le 10.30, negli impianti di distribuzione del carburante. Una novità introdotta dal governo per tutelare i consumatori, che in questo modo possono confrontare i prezzi applicati dai diversi gestori, e come deterrente ad eventuali speculazioni. Ma non tutti i benzinai sono ancora pronti. “Alcune compagnie non hanno infatti ancora consegnato i cartelli”, fa presente Federico Valecchi, presidente di Faib Confesercenti Firenze.

I prezzi medi in Toscana

I prezzi medi che sono pubblicati sul sito del ministero delle Imprese e del Made in Italy sono quelli self di gasolio e benzina e il servito di Gpl e metano. Per la giornata del 1 agosto, in Toscana, il prezzo self del gasolio è fissato a 1,772 euro al litro e quello della benzina a 1,910. Il servito Gpl è invece a 0,699 euro al litro e il servito metano è di 1,533 euro al litro. Sulla rete autostradale, i prezzi dei carburanti sono, come sempre, più alti. Il prezzo medio self del gasolio risulta 1,854 euro al litro, quello della verde 1,984 euro, il Gpl servito va a 0,837 euro e il metano, sempre servito a 1,540 euro al litro.

Caro carburanti, continuano i rialzi della benzina

Se il prezzo medio della benzina self è dell'1,9 euro al litro, in alcuni impianti i prezzi sia del self che del servito sono sopra i 2 euro. Gradualmente, ma praticamente ogni giorno, si registrano infatti ritocchi al rialzo della benzina.Tra le compagnie che aumentano, Ip e Tamoil: 2 i centesimi in più sui prezzi raccomandati di verde e diesel.

MONICA PIERACCINI