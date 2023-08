Benzina, pieno da salasso: ecco dove risparmiare

Firenze, 1 agosto 2023 – Giorni di rincari per i carburanti, con le inevitabili (e comprensibili) lamentale degli utenti, ma anche con una rinnovata caccia al distributore più economico. A proposito, è bene sapere che sul sito dell’Osservatorio dei prezzi dei carburanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, è possibile effettuare una ricerca sui prezzi dei distributori. Abbiamo scelto di concentrare l’attenzione su Firenze, selezionando un raggio di 10 km dal centro e selezionando gli impianti del territorio comunale. Infine abbiamo scartato quelli con prezzi non aggiornati al 31 luglio.

Partendo dal self, il prezzo più basso riportato a ieri sul sito era quello del Tdm di via del Sansovino con benzina a 1,819 euro al litro e gasolio 1,699 euro. A seguire il Tdm di viale Guidoni con 1,829 benzina e 1,719 gasolio. Quindi, scorrendo l’elenco: Esso Futura di via Senese, al Galluzzo (Km 296) con 1,839 euro la benzina e 1,699 il gasolio; Esso Firenze in via Senese - Due Strade 199 con 1,839 benzina e 1,699 gasolio; Icm di via Senese 184 con 1,849 e 1,709; Tdm di via Senese, in località I Rossi con 1,849 e 1,709 euro; Tdm di Cave di Monteripaldi con 1,849 e 1,709; Europam Firenze in piazza Puccini con 1,867 e 1,717; Petrol-Fin di via Senese con 1,869 e 1,749; Ip Services di viale Nenni con 1,869 e 1,719; Beyfin di viale Luder con 1,869 e 1,729; Beyfin di viale XI agosto con 1,869 e 1,729 euro.

Per chi non è a proprio agio col self service e preferisce avere il supporto del benzinaio, il portale consente di selezionare anche i distributori con prezzi più competitivi nel servito. In questo caso in testa alla classifica si trovava ieri lo Star Service di viale Nenni (direzione Firenze) con 1,884 euro al litro per la benzina e 1,744 per il gasolio. In seconda posizione il distributore Edra Energia di piazza Puccini con 1,899 e 1,799 euro. A seguire: il distributore Shell di via Baccio da Montelupo 4, angolo via Lunga con 1,899 euro al litro per la benzina e 1,739 per il gasolio; Gestioni Innovative Italia di via del Bronzino con 1,899 e 1,779; Tamoil di viale Europa 46 con 1,909 e 1,739; Fibbi&Valacchi di via Senese 150 con 1,919 e 1,839; IP di piazza Ferrucci con 1,939 e 1,779; Beyfin di viale Luder 41 con 1,969 e 1,829; Q8 di via Giuliani con 1,969 e 1,819, Icm di via Senese 184 con 1,999 e 1,859; Esso di via Aretina 267/h con 1,999 e 1,899; IP del Ponte all’Indiano con 2,089 e 1,939; Azidue Service di via Bolognese 168 con 2,099 e 1,949; Shell di via Guiliani 126 con 2,099 e 1,999. non tutti i distributori aggiornano i dati quotidianamente: è quindi possibile che ce ne siano altri con prezzi più concorrenziali ma che avevano il listino ancora fermo. Un consiglio controllare periodicamente il sito del ministero per essere sicuri di fare centro.