Caro affitti in Toscana, a Firenze per un trilocale si pagano 978 euro al mese

Firenze, 18 settembre 2023 - Rallenta l'inflazione ad agosto, ma l'impatto sugli affitti si fa sentire ancora, e non poco. In testa in Toscana è Firenze, con rincari sui contratti di locazione 4+4 di 576 euro l'anno, ovvero 48 euro al mese. A diffondere le cifre è il portale Idealista. In base all'indagine che ha svolto, il capoluogo toscano è terzo in Italia (dopo Milano e Bologna e a pari merito con Venezia) per aumento sugli affitti dei trilocali, la tipologia di immobile presa a riferimento in quanto la più ricercata dalle famiglie. Il canone medio sale infatti da 930 a 978 euro al mese per effetto dell'aggiornamento dell'indice Foi da parte di Istat, indice utilizzato per adeguare periodicamente i valori monetari, ad esempio gli assegni dovuti al coniuge separato o appunto agli affitti, e che ad agosto 2023 cresce del 5,2 per cento rispetto allo stesso mese 2022.

Mediamente l'aumento degli affitti in Italia è di 34 euro al mese, pari a 408 euro l'anno. Firenze è ben sopra la media e tra le città più care c'è anche Massa, dove per un trilocale gli inquilini spendevano 800 euro al mese, mentre oggi devono sborsare 42 euro in più. A Siena l'affitto passa invece da 650 a 684 euro, pari a 34 euro in più, in linea con la media nazionale. Seguono Prato, con 663 euro di media al mese e 33 euro in più di esborso mensile, Livorno con 631 euro al mese e 31 euro in più, e Pisa, dove di media si pagano 579 euro al mese, 29 euro in più di un anno fa. Si prosegue con Lucca, con una locazione media di 558 euro al mese, 28 euro in più rispetto ad agosto 2022, quindi Grosseto e Pistoia, entrambe a 526 euro al mese, con 26 euro in più in un anno, e infine Arezzo, con un affitto mensile di 505 euro e un esborso aggiuntivo rispetto ad agosto 2023 di 25 euro.