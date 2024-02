Sanremo 2024: Irama e Bnkr44, la Toscana davanti alla tv per la finale

Firenze, 10 febbraio 2024 – Una notte molto attesa in tutta Italia e anche in Toscana. La finale di Sanremo, la puntata del sabato, è sempre più un must per il pubblico televisivo di tutte le età. Da Firenze a Grosseto, da Massa a Pisa, tutto è pronto: tanti i gruppi di amici e di famiglie che si riuniscono davanti al televisore per un rito che anno dopo anno coinvolge un pubblico trasversale.

Come è andata la serata delle cover

I Bnkr44 e Irama: sono gli artisti toscani sul palco dell'Ariston

E’ una seconda giovinezza di Sanremo, la formula che ha premiato il direttore artistico Amadeus, nonostante le polemiche che anche quest’anno non mancano. I social network hanno dato un contributo importantissimo in questi anni per calamitare l’interesse. Tra meme e commenti sui cantanti, le varie piattaforme vivono ore di grande traffico.

E la Toscana non può fare il tifo per i suoi artisti. Da un lato Irama (al secolo Filippo Maria Fanti) che vede mobilitata la sua Pontremoli per votare il brano “Tu no”. Dall’altro i Bknr44 con Erin (Dario Lombardi), Piccolo (Duccio Caponi), Faster (Andrea Locci), JxN (Jacopo Adamo), Caph (Marco Vittiglio), Fares (Pietro Serafini).

La band empolese presenta il suo “Governo Punk”, canzone che ha già riscosso tanto successo e anche il like su Instagram di un pezzo da novanta della musica italiana come Jovanotti, che ha “benedetto” l’esibizione in questo seguitissimo Sanremo 2024.

Irama potrebbe conquistare una buona posizione nella classifica finale. A Pontremoli ci sperano, mentre intanto i bookmaker sono cauti e mettono a 12 la vittoria (con dieci euro se ne vincerebbero 120). Sempre i bookmaker danno invece la band empolese non certo per favorita: una eventuale vittoria del Festival è data a 500, mentre la probabilità che arrivino ultimi sembra molto bassa, anzi la più bassa. Sono infatti dati a 1,50.

Ma ecco l’ordine di uscita sul palco della finale, dal primo all’ultimo:

Renga-Nek, Big Mama, Gazzelle, Dargen D'Amico, Il Volo, Loredana Bertè, Negramaro, Mahmood, Santi Francesi, Diodato, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Alfa, Irama, Ghali, Annalisa, Angelina Mango, Geolier, Emma, Il Tre, Ricchi e Poveri, The Kolors, Maninni, La Sad, Mr. Rain, Fred De Palma, Sangiovanni, Clara, BNKR 44, Rose Villain.