Irama, da Sanremo al tour. In autunno canterà a Firenze

Firenze, 9 febbraio 2024 – Irama annuncia una nuova serie di date live per il 2024: oltre allo show evento del 15 maggio all'Arena di Verona il cantante sarà protagonista dei principali festival in estate e dei palazzetti in autunno.

In estate il cantante tosco-brianzolo (la famiglia è originaria della Lunigiana e lui stesso è nato a Carrara) sarà a Gallipoli (Lecce) mercoledì 31 luglio, a Catania venerdì 2 agosto, a Reggio Calabria sabato 3 agosto e a Olbia sabato 17 agosto, a San Benedetto del Tronto (Ascoli) domenica 1 settembre.

In autunno invece tour nei palazzetti a cominciare proprio dalla Toscana: il live è in calendario a Firenze per giovedì 21 novembre al Mandela Forum. Poi tappe a Roma sabato 23 novembre al Palazzo dello Sport, a Milano martedì 3 dicembre al Forum e a Torino venerdì 6 dicembre all'Inalpi Arena.

Un annuncio che arriva nel bel mezzo del Festival di Sanremo, al quale Irama partecipa con “Tu no”, raccontando il senso di mancanza e quello della distanza nel significato più ampio del termine. Una dedica a uno stato d'animo complesso, dalle mille implicazioni e sfaccettature, che ognuno può declinare sulla propria esperienza di vita personale. “Tu no”, firmata da Irama con la collaborazione dei musicisti Giulio Nenna, Giuseppe Colonnelli, Francesco Monti, Emanuele Mattozzi e prodotta da Giulio Nenna, anticipa il nuovo album in prossima uscita.

Nella serata dedicata alle cover Irama duetta con Riccardo Cocciante, uno dei suoi grandi punti di riferimento, per “Quando finisce un amore”, brano pubblicato esattamente cinquant'anni fa, nel 1974.