Serata cover Sanremo 2024, da Gianna Nannini a La Rappresentante di Lista: tutti gli artisti toscani sul palco

Firenze, 9 febbraio 2024 - È arrivato il momento di uno degli appuntamenti più amati e attesi del festival di Sanremo 2024, quello della serata delle cover e dei duetti, che si animerà sulle note di successi del passato. Amadeus sarà affiancato dalla co-conduttrice Lorella Cuccarini. In questa speciale serata salirà molta Toscana sul palco dell’Ariston. Il carrarese Francesco Gabbani e la senese Gianna Nannini e la pisana Veronica Lucchesi della Rappresentante di Lista saranno protagonisti dei duetti.

Ma andiamo con ordine, a cominciare dai cantanti in gara. Irama, ossia Filippo Maria Fanti, nato a Carrara e originario di Pontremoli, che quest’anno ha portato all’Ariston il brano ‘Tu no’, una ballad intensa che prosegue sulla tradizione di Ovunque sarai, ma che guarda avanti, nella serata delle cover canterà ‘Quando finisce un amore’. Duetterà insieme a un mostro sacro nel panorama della musica internazionale, Riccardo Cocciante.

Emma Marrone, in gara con la canzone ‘Apnea’, condividerà il palco insieme a Lazza in un successo dello scorso Sanremo come “Cenere”, e insieme a loro ci sarà il primo violino alla Scala di Milano, Laura Marzadori.

I Bnkr44, band empolese composti da Erin, Piccolo, Faster, JxN, Caph e Fares, guidati e coordinati dal direttore artistico gheray0, che all’Ariston hanno portato il loro ‘Governo Punk’, nella serata delle cover si esibiranno con la canzone ‘Ma quale idea’ di Pino D’Angiò che sarà con loro sul palco. Nella serata delle cover saranno protagonisti tanti big toscani.

La Rappresentante di Lista darà vita con Annalisa alla rivisitazione di ‘Sweet Dreams’ degli Eurythmics.

Gianna Nannini condividerà un medley dei suoi successi, “Sei nell’anima” con Rose Villain.

Francesco Gabbani canterà con Fiorella Mannoia ‘Occidentali’s Karma’ e ‘Che sia benedetta’. “Nel 2017 – ricorda Mannoia – lui ha vinto e io sono arrivata seconda, si è inginocchiato di fronte a me, un gesto meraviglioso da grande cavaliere. Per sfatare chi, sbagliando, ci ha visto come rivali, per questo festival ho pensato di riproporci insieme”.

Quella di stasera sarà come sempre una serata piena di emozioni e di ospiti. Sul palco il cast della serie Mameli. Arisa sarà in piazza Colombo, mentre Gigi D'Agostino torna alla consolle sulla nave. Come funzionata il voto della serata: le esibizioni saranno votate con un sistema misto: il televoto (che avrà un peso del 34%), la sala stampa (33%) e la giuria delle radio (33%). A fine puntata verrà stilata una nuova classifica e saranno resi noti le prime dieci posizioni e sarà poi proclamato il vincitore di serata.