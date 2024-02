“Sei nell’anima” di Gianna Nannini a Sanremo 2024, una dedica speciale alla mamma di Rose Villain

Siena, 09 febbraio 2024 – È la serata di Gianna Nannini al Festival di Sanremo 2024. La cantante senese arriva sul palco dell’Ariston in occasione della serata delle cover. La regina del rock toscana si esibirà con l’artista in gara Rose Villain, portando un medley e la storica canzone del 2006 “Sei nell’anima”.

Gianna Nannini e Rose Villain

È "un sogno che si realizza” per Rose Villain poter cantare proprio quella canzone sul palco dell’Ariston con la Nannini. Lo ha spiegato lei stessa in un’intervista a Fanpage: “È una delle mie canzoni preferite, mi lega a mia madre che non c'è più e poterla cantare con lei è realizzare un sogno”.

La canzone in gara dell’artista Rose Villain “Click Boom!” ha già ottenuto un notevole successo. Il brano (Warner Music Italy) parla di amore. Uno di quegli amori che fanno una luce così forte da portare inevitabilmente con sé delle zone d`ombra: la diffidenza, l`annullamento di sé, la paura di soffrire, la paura di far stare male