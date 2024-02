Serata cover Sanremo 2024, Francesco Gabbani e Fiorella Mannoia insieme sul palco dell’Ariston

Firenze, 9 febbraio 2024 – Oltrepassato il giro di boa si inizia a intravedere la conclusione del Festival di Sanremo 2024, ma prima del gran finale ci sono ancora alcune tappe da superare. Stasera infatti va in scena la quarta serata, che sarà dedicata alle cover e ai duetti e ce n’è uno in particolare carico di molti significati. Il carrarino Francesco Gabbani infatti canterà con Fiorella Mannoia: i due furono protagonisti della finale del 2017, che vide trionfare sovvertendo ogni pronostico proprio il giovane Gabbani con “Occidentali’s Karma”. Stasera però saranno insieme e porteranno sul palco dell’Ariston proprio i due brani con cui si erano scontrati sette anni prima: Occidentali’s kharma e Che sia benedetta.

Francesco Gabbani e Fiorella Mannoia (Foto Ansa)

Gabbani, da quel giorno, di carriera ne ha fatta e come. È diventato un artista riconosciuto ed apprezzato in Italia a livello internazionale. Considerato da molti colleghi un galantuomo, ultimamente è salito ancor più alla ribalta per aver fatto da colonna sonora con Spazio tempo nella serie Rai Un Professore.

Classe 1982, si è avvicinato al mondo della musica molto presto grazie al negozio di strumenti musicali del padre, iniziando a suonare la chitarra a nove anni e la batteria a soli quattro. Ha lavorato come fonico e tecnico di palco ma la svolta è arrivata quasi subito. A 18 anni infatti ha firmato il suo primo contratto discografico, registrando con il progetto Trikobalto un album prodotto da Alex Neri e Marco Baroni dei Planet Funk e lanciando così la sua carriera musicale.