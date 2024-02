Sanremo, la serata delle cover. La Toscana sul palco: Annalisa-Lucchesi fanno centro, Nannini super (da sola)

Sanremo, 9 febbraio 2024 – Presenze toscane in apertura di quarta serata del Festival di Sanremo. Si parte (quasi) subito nella serata dei duetti-cover con Annalisa che ospita La Rappresentante di Lista e il coro Artemi per una “Sweet Dreams” degli Eurythmics cantata a tutta voce dalla versiliese Veronica Lucchesi insieme a Annalisa. Look total black ed esibizione convincente, applausi e fiori finali. Sui social è consenso unanime per una esibizione davvero bella.

A tuota tocca a Rose Villain con la regina del rock Gianna Nannini per un medley di “Scandalo”, “Meravigliosa cratura” e “Sei nell’anima”. Medley dove la Nannini è la Nannini e Rose Villain è Rose Villain… Un confronto molto difficile da reggere, anche solo a livello di intonazione e si vede, anzi si sente. Il pubblico però riesce a concentrarsi sulla Nannini che è la solita bomba.

Gli empolesi Bnkr44 fanno una scelta davvero chic: duettano con Pino D'Angiò con “Ma quale idea”, pezzo del 1981. Un pezzo cult che fa ballare l’Ariston grazie anche alla interpretazione fresca dei Bnkr44.

Tocca poi a Irama con Riccardo Cocciante ("Quando finisce un amore") che si mette al piano, mentre Irama in giubbotto di pelle lo segue con stile e grinta. Una leggenda della musica italiana che ogni volta dà tutto sé stesso (e il pubblico ricambia con una standing ovation) e un giovane che di anno in anno convince sempre di più: coppia ben assortita.

Arrivano Fiorella Mannoia e Francesco Gabbani da Carrara, con un pezzo “di proprietà” per ciascuno: prima “Che sia benedetta”, scritta peraltro da due firme toscane: Amara (Erika Mineo) e Salvatore Mineo di Prato, poi Occidentali's Karma. Due pezzi dal mood davvero molto diverso, e proprio questo diverte: la prima è riflessiva, melodica, poi la Mannoia si toglie la giacca e si comincia a ballare insieme all’Ariston per Occidentali’s Karma.

Fuori dall’ambito musicale, da registrare che fra gli ospiti ci sono due nomi amati dal pubblico televisivo e cinematografico: Elena Sofia Ricci, nata a Firenze, e Margherita Buy, che non si può definire toscana… ma un po’ sì, visto che da parte di mamma ha origini di Monsummano, zona alla quale è molto legata.