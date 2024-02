Bnkr44 a Sanremo, il look della terza serata e il like di Jovanotti su Instagram

Empoli, 8 febbraio 2024 – Un look speciale quello dei Bnkr44, che si sono esibiti nella terza serata di Sanremo. La band che arriva dall’Empolese Valdelsa ha schiere di tifosi in Toscana. Il loro brano, “Governo Punk”, ha già riscosso grandi consensi.

L’esibizione arriva poco dopo le 21, in apertura della serata. L’energia non manca al gruppo. Erin (Dario Lombardi), Piccolo (Duccio Caponi), Faster (Andrea Locci), JxN (Jacopo Adamo), Caph (Marco Vittiglio), Fares (Pietro Serafini) hanno cantato e soprattutto ballato. Anche il look non è passato inosservato. Tanta pelle, giacche in stile biker.

Chi sono gli artisti toscani a Sanremo

Un concentrato di energia che non è passato inosservato anche agli occhi di chi dell’energia sul palco ha fatto un marchio di fabbrica: proprio lui, Lorenzo Cherubini, ha mostrato il suo sostegno su Instagram alla band, con un cuore nei commenti sotto la foto in cui la band mostrava proprio il look della terza serata.

Un Sanremo a gonfie vele insomma per il gruppo, che adesso ha anche la “benedizione” di un big della musica come Jovanotti, rimasto impressionato dalle loro esibizioni.