Sanremo Giovani. Trionfo Bnkr44. Saranno tra i big

EMPOLI

Hanno chiuso l’esibizione con un abbraccio di gruppo. Un abbraccio che ha portato bene ai Bnkr44: la loro “Effetti Speciali“ li ha fatti volare dritti alla gara vera, quella che si disputerà a febbraio sul palco dell’Ariston. Ci credeva e ce l’ha fatta la band empolese che con gli altri due concorrenti “salvati“ dal verdetto finale, Clara e i Santi Francesi, figurerà tra i trenta big in lizza alla prossima 74esima edizione del Festival di Sanremo. Sette cuori ed un solo sogno. Magari vincerlo, Sanremo. Intanto un posto se lo sono conquistato, un riconoscimento al lavoro unico ed originale, tra l’ urban-pop e la volontà di sperimentare. I social di Erin (Dario Lombardi), Piccolo (Duccio Caponi), Faster (Andrea Locci), JxN (Jacopo Adamo), Caph (Marco Vittiglio), Fares (Pietro Serafini) e Ghera (Gherardo Stagi) esplodono di gioia. "Dobbiamo ancora realizzare. Ariston, ci vediamo a febbraio". Poche parole ma tantissima emozione, quando Amadeus pronuncia il loro nome confermando l’accesso diretto alle serate sanremesi.

I talenti di casa nostra, nati nel “bunker di registrazione“ di Villanuova dove hanno mosso i primi passi e dal quale, con ogni probabilità, si prepareranno per il festival, si gettano a terra e simulano uno svenimento. Una gag improvvisata. Se l’anno scorso ha affiancato il rapper Sethu nella serata dei duetti, stavolta il collettivo empolese giocherà un ruolo da protagonista. E farà un "effetto speciale" vedere i giovani alternarsi sul palco durante la gara con artisti del calibro di Fiorella Mannoia e Loredana Bertè. La notizia è arrivata durante il lungo show (un primo assaggio di ciò che attende gli spettatori a febbraio), andato in onda martedì in diretta su Rai1 dal Teatro del Casinò di Sanremo. Ora, ci si gioca tutto con “Governo Punk“, questo il titolo del brano con il quale i magnifici sette della boyband nata tra Empoli e Cerreto Guidi proveranno a guadagnarsi la finale del festival canoro più famoso d’Italia.

Ylenia Cecchetti