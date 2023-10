Miss Italia, in finale anche Miss lanazione.it: Debora Sarti raggiunge Giada Pieraccini

Corigliano (Cosenza), 7 ottobre 2023 – Definito il gruppo delle 40 finaliste che dal 7 all’11 si contenderanno il titolo di Miss italia a Salsomaggiore. Delle finaliste fanno parte anche due ragazze toscane e altrettante umbre. Erano già ammesse di diritto le miss regionali che sono Giada Pieraccini di Seravezza come Miss Toscana e Greta Narcisi 18 anni di Bastia Umbra come Miss Umbria.

Venerdì a tarda sera sono stati ufficializzati i nomi delle altre finaliste. Per la Toscana è stata scelta Debora Sarti 26 anni, di Casalguidi (Pistoia) per l’Umbria Arianna Pizzoni di Foligno. Grazie a Debora Sarti arriva per la prima volta in finale a Miss Italia una bellezza scelta dai lettori de “La Nazione”.

Debora infatti venne eletta MissLaNazione.it il 30 agosto dai lettori della edizione on line del nostro giornale. Una bella soddisfazione. Debora è commessa in un negozio del centro di Pistoia e sogna di fare l’attrice ripercorrendo le tappe di Laura Torrisi partita da Prato e grazie anche a Miss Italia diventata protagonista di fiction e di film.

Questi i nomi di tutte le qualificate.

Ludovica Tullio Piemonte +

Elisa Fasoglio | Valle d'Aosta +

Bianca Puddu | Sardegna +

Anastasia Pellegrino | Sicilia +

Lisa Piran | Friuli Venezia Giulia +

Aurora Laguardia | Basilicata +

Elisa Vico | Liguria +

Chiara Viscillo | Puglia +

Veronica Lasagna | Lombardia +

Jasmine D'Aniello | Campania +

Valentina Riedo | Trentino Alto Adige +

Antonella Iaffaldano | Molise +

Vittoria Gasparin | Veneto +

Chiara Clementi | Marche +

Debora Sarti | Toscana +

Giorgia Gjinaj | Abruzzo +

Arianna Pizzoni | Umbria +

Giulia Gerardi | Lazio +

Alice Galante | Emilia Romagna +

Zari Mastruzzo | Calabria +

Le 20 finaliste già elette nelle fasi regionali sono:

Francesca Bergesio | Miss Piemonte

Greta Cugliari | Miss Valle D'Aosta

Alessia Anzioli | Miss Lombardia

Michela Andreatta | Miss Trentino Alto Adige

Jenny Ferino | Miss Friuli Venezia Giulia

Luna Mariasole Meneguzzo | Miss Veneto

Nicole Barbagallo | Miss Liguria

Greta Remorgida | Miss Emilia Romagna

Giada Pieraccini | Miss Toscana

Greta Narcisi | Miss Umbria

Swami Morici | Miss Marche

Chiara Avanzi | Miss Lazio

Siria Di Giacomo | Miss Abruzzo

Martina Di Stefano | Miss Molise

Sofia Viola | Miss Campania

Elena Paciello | Miss Basilicata

Katrin Quaratino | Miss Puglia

Carlotta Caputo | Miss Calabria

Gloria Di Bella | Miss Sicilia

Siria Pozzi | Miss Sardegna