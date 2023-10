Miss Italia, le prefinali in Calabria. Chi sono le dieci toscane in corsa

Corigliano (Cosenza), 5 ottobre 2023 – Sono in pieno svolgimento in queste ore le prefinali nazionali di Miss Italia che designeranno le quaranta finaliste del concorso che si contenderanno lo scettro più ambito dal 7 all’11 novembre a Salsomaggiore. Le prime venti finaliste sono già state designate e si tratta delle miss regionali, per la Toscana la versiliese Giada Pieraccini, 18 anni di Seravezza. Rimangono 20 posti e sono oltre 200 le ragazze in gare. Tra queste anche le dieci reginette toscane.

Le qualificate toscane alla semifinale di Miss Italia sono: Chiara Helg , 21 anni di Poggibonsi, Siena (Miss Miluna), Debora Sarti, 26 anni di Casalguidi, Pistoia (Miss Cinema), Justine Leso, 19 anni di Carrara (Miss Givova), Kelly Modaro 20 anni di Montecatini Terme, Pistoia (Miss Eleganza), Maria Vittoria Frediani, 20 anni di Quarrata, Pistoia (Miss Rocchetta Bellezza), Marianna Parri, 25 anni di Terricciola, Pisa (Miss Framesi), Marina Frisenna, 29 anni di Montespertoli, Firenze (Miss Social), Klea Hoxha 17 anni, Pistoia (Miss Sorriso), Sharon Gruttadauria, 26 anni di Cascina, Pisa (Miss Isola d’Elba) e India Piccinetti 19 anni di Abbadia San Salvatore, Siena (Miss prefinalista 2022).

Le prefinaliste sono state accolte al loro arrivo in Calabria dalla patron Patrizia Mirigliani. “Mio padre amava ricordare che Miss Italia è un gioco, il gioco dell’estate. Erano anni in cui eravamo felici e serene, oggi le cose sono cambiate e il concorso non è più solamente questo. È molto di più. Stiamo attraversando un momento difficile, in cui non basta indossare un paio di scarpette rosse per combattere la violenza. Nel nostro piccolo, vorremmo impegnarci per cambiare tante cose e, innanzitutto, vogliamo contribuire a rendervi libere. Qui avete la massima libertà di espressione e, ricordate, che essere belle non è e non sarà mai una colpa bensì un dono”.

Le prefinali si svolgono nell’accogliente cornice del BV Airone Resort di Corigliano-Rossano. La giuria composta dalla psicanalista Vera Slepoj, dall’esperta di moda e bellezza Ida Galati e dallo scrittore Roberto Emanuelli visionerà le ragazze oggi giovedì e domani venerdì quando in serata si sapranno i nomi delle finaliste. Presenta la due giorni il fiorentino Raffaello Zanieri. “In questi giorni - ha annunciato Patrizia Mirigliani - organizzeremo un flash mob sulla spiaggia contro la violenza sulla donne per dare voce alle ragazze di Miss Italia”.